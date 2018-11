Desde hace dos meses, el hogar de Adamri López y Toni Costa no ha sido el mismo. La presentadora de televisión tuvo que permanecer hospitalizada por varias semanas a causa de influenza que, como ella misma informaba antes de su visita al médico, la había debitado físicamente. Aunque se va recuperando favorablemente y ya se encuentra en casa, los cuidados aún son la prioridad. La rutina de la familia se vio afectada y, entre paciencia y cariño que también sirven como la mejor medicina para la presentadora, Toni publicó un tierno recuerdo de 2013 y una reflexión que estos días está más presente que nunca en su vida.

"No guardes nada para una ocasión especial; vivir es una ocasión especial", expresó el bailarín español junto a una bella foto con su prometida tomada Buenos Aires hace un par de años. "Adamari López, te amo", agregó en su publicación. La selfie, un lindo recuerdo de los inicios de su relación, los muestra en un elevador con sonrisas que delatan su complicidad como pareja, misma que aún se ve reflejada en los mensajes que se envían a través de las redes sociales y que los convierte en una de las parejas más queridas del entretenimiento.

Los reportes sobre la salud de Adamari López han sido pocos, pero directos. Fue por medio de sus representantes que se confirmó que la también actriz estaba hospitalizada por lo que, en un principio, fue detallado como un resfriado mal cuidado. Toni, en una de sus historias en Instagram, publicó lo triste que se sentía su hija porque mamá no estaba en casa. Y aunque los días más complicados de la enfermedad de Adamari parecen estar quedando atrás, la presentadora aún no ha revelado cuándo será el día que regrese a la televisión.

Poco a poco Adamari retoma la normalidad de su vida y de las publicaciones que realiza en las redes sociales. Aunque no se ha mostrado ante las cámaras, la "Chaparrita de Oro", como cariñosamente la llaman sus compañeros, retomó su cuenta de Instagram para agradecer a sus fans por los bellos mensajes y los regalos que llegaron a su casa mientras ella estaba en el hospital. “Mucho que agradecer a todo el mundo que ha orado por mí y que siguen enviando hermosos detalles”.

La noticia que sus amigos y fans esperaban

Tras estar al pendiente de su salud, los admiradores y compañeros de trabajo de Adamari se alegraron al escucharla por teléfono la semana pasada, cuando llamó a Un Nuevo Día para contarle al mundo que por fin había dejado el hospital. “Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones”.

En esa llamada, la presentadora agregó lo difícil que fue enfrentarse a esta enfermedad: “Esto es día a día, yo he visto una mejoría bastante grande... tengo terapia todos los días para poder fortalecer el cuerpo, estuve muchos días en cama y me falta fortalecer mucho la parte física y es quizá lo que me tome más tiempo y lo más lento. La parte de la voz… y la parte pulmonar, poder respirar normal, poder tener más capacidad de tener aire sin ahogarme, sin agitarme, esa parte me cuesta un poco más de trabajo. Pero es día con día”, dijo para después agregar que espera con mucha emoción el día en el que los médicos le confirmen que puede regresar a trabajar.