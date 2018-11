Mariah Carey parece haber heredado su talento musical a sus hijos, los mellizos Moroccan y Monroe. Los niños, contagiados con el espíritu navideño, empiezan a entender por qué su mamá es considerada la diva de la Navidad, y la alegría detrás de su éxito All I Want for Chistmas is You. A pesar de tener tan sólo siete años, los también hijos del cantante Nick Cannon empiezan a demostrar que el talento musical corre por sus venas. En un improvisado ensayo en el auto con mamá, Roc y Roe, como ella los llama de cariño, se aprendieron los coros de la tradicional canción. ¡Da play al video y no te pierdas de este tierno y navideño momento!