Michael J. Fox cuenta cómo sobrelleva el Parkinson, una enfermedad que padece desde hace casi tres décadas

A Michael J. Fox le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando apenas tenía 29 años y estaba en la cima del éxito. El actor ha hablado de cómo recibió el diagnóstico, lo mucho que le afectó y cómo ahora, a sus 57 años, no le impide disfrutar de la vida. El protagonista de Regreso al futuro recuerda cómo le impactó conocer que padecía esa enfermedad. "Honestamente, mi primera reacción fue: 'Cometiste un error, no eres consciente de quién soy'", señala el actor en una entrevista a Closer Weekly. "Simplemente pensé: 'Esto es absurdo'. Tuve el diagnóstico, me asusté y salí corriendo".

El actor confiesa que se refugió en el alcohol y este le afecto mucho a a su matrimonio: "Respondí bebiendo demasiado", ha dicho. "Bebía para borrarlo, para que se fuera". Comenzó a aislarse de su familia y escondía las botellas para que su esposa no lo supiese. Su estado de depresión le generó problemas en su vida personal: "Causó tensión en mi matrimonio, que siempre había sido asombroso". Michael J. Fox solo llevaba tres años casado con la actriz Tracy Pollan a la que conoció en 1985 en el set de Family Ties y con quien hoy lleva 30 años casado y tiene cuatro hijos. "Mi esposa es una persona increíble", dice. "La admiro por su capacidad para lidiar con esto, y también por impedirme lidiar con todo esto de una manera errónea bebiendo o enfadándome". Desde entonces Pollan ha permanecido a su lado contra y viento marea y lograron formar una familia sumamente unida.

Por ello no solo da las gracias, sino que admite que su enfermedad no le va a impedir disfrutar de la vida y vivir el momento: "Está bien entender dónde estoy hoy, pero no tengo que pasar mucho tiempo pensando en dónde estaré mañana", asegura. "Hago lo que necesito hacer, hacer ejercicio o tomar mis medicamentos correctamente o descansar lo suficiente". Del mismo modo, Fox espera que su testimonio pueda ayudar a otras personas que padecen la misma enfermedad. Una vez alguien dijo: 'Algún día, habrá una cura para la enfermedad de Parkinson, y será por ti'", dijo el actor que con su fundación The Michael J. Fox Foundation recauda fondos la búsqueda de una cura para esta enfermedad. . “Fue la primera vez que realmente me impactó. Si eso sucede, es mucho más especial que cualquier película o programa de televisión".

A principios de año el actor concedió una entraevista a la revista People que se dio cuenta por primera vez de que algo estaba mal en 1990, cuando se despertó una mañana y notó que su meñique izquierdo se movía de forma incontrolable.