¿Pasará la Navidad Blanca Suárez con la familia de Mario Casas? El hermano del actor responde

Con el encendido de las luces en las calles y los adornos y turrones abarrotando las tiendas, la Navidad parece cada vez más cerca. Es por eso que ya se han empezado a planear las reuniones familiares típicas de estas fechas, una tradición que suele sentar a los seres queridos en la misma mesa. En casa de Mario Casas han demostrado ya muchas veces lo unidos que están y es frecuente que los hermanos se marchen de vacaciones juntos, como muestran ellos en las redes sociales. Por eso en esta época volverán a hacerlo, tal y como aseguró Óscar Casas. “En familia y todos juntos, como siempre. Familia y pasarlo bien. No sé si a lo mejor haré un viajecito con la familia, pero pasarlo bien supongo” comentó, en una fiesta organizada por la cadena HBO España y Johnnie Walker (para presentar la edición limitada White Walker by Johnnie Walker).

Recalcó que en casa todos se llevan estupendamente así que no es raro que aprovechen estos días para estar juntos. “En general estamos todo el año juntos, no hay una diferencia de que en Navidad estemos juntos. Somos muy familiares, el año entero es como Navidad” aseguró el hermano de Mario, que también es actor. Respondió con simpatía cuando le preguntaron si Blanca Suárez, novia de Mario, se unirá a ellos este año en el brindis navideño. “No lo sé, pero bueno todo queda en familia. Si mi hermano quiere que venga ella, pues va a venir, no habría ningún problema, nosotros la recibimos con los brazos abiertos” apuntó.

Óscar ha tenido un año redondo a nivel profesional pues es uno de los intérpretes de la serie Instinto, ficción en la que también participa su hermano mayor. “Ha sido un año de novedades, sobre todo de aprender mucho. Con Instinto he aprendido muchísimo este año, ha sido un año impresionante para mí y espero que el siguiente sea parecido. Ha sido un año increíble” dijo. Ha participado además en la serie Cuéntame, que precisamente acaba de despedir a dos de sus personajes más icónicos, Carlos y Karina (Ricardo Gómez y Elena Rivera). “Con mucha pena. Han sido dos grandes y lo siguen siendo, siempre se van a recordar, pero me parece maravilloso. Aparte creo que es un capítulo muy bonito, que la gente va a llorar y mejor no se han podido despedir” explicó (sus declaraciones fueron antes de la emisión del episodio).

Tuvo unas palabras muy cariñosas hacia los dos artistas. “Tanto Elena como Ricardo me parecen gente maravillosa. Son estupendos los dos, me han ayudado mogollón, muchísimo, y me parecen personas increíbles, van a estar ahí siempre” aseguró. Óscar ha seguido los pasos de su hermano y de hecho comparte con él uno de los estrenos más esperados de la televisión, la serie Instinto, que verá la luz próximamente en Movistar.