Con su esfuerzo, disciplina y carisma, Francisca Lachapel logró conquistar los sueños que desde niña la motivaban a seguir adelante. Aunque no fue un camino fácil, la hoy ex reina de belleza y presentadora de televisión está contenta con el rumbo que tomó su vida. Agradecida con lo plena que se siente ahora, la conductora de Despierta América desempolvó aquellos recuerdos de la continua lucha por alcanzar sus sueños para convertirlos en un mensaje propio. "Hola mi nombre es Francisca, tengo 13 años de edad y soy dominicana. Cuando yo sea grande quiero ser una actriz muy famosa y presentadora de televisión", escribió a modo de #TBT al lado de una foto de cuando era sólo una niña.

Francisca publicó a modo de relato lo que sucedía en ese entonces en su vida, junto a la seguridad que la impulsaba día a día. En su texto, además, la originaria de República Dominicana revela cómo fue que las críticas y prejuicios sobre su condición y su físico no la frenaron en la búsqueda de sus metas. "Muchos me dicen que eso es imposible porque las niñas como yo no tienen esas oportunidades porque soy pobre, no soy bonita y estoy gordita".

Para ella, no fue sencillo escuchar a aquellas personas. "A veces cuando tratan de convencerme de que no puedo, me siento muy triste y lloro en silencio. Pero luego de una manera muy extraña llega la calma a mí y Dios me dice que confíe en él, que está escuchando mis oraciones, mis más profundos deseos y aunque no me puede decir cuándo, él tiene una vida muy hermosa preparada para mí", agregó sobre la esperanza y la fe que nunca la abandonó.

Con mucho carácter y como un verdadero ejemplo, continuó: "Me dice que él sabe que lo que estoy viviendo es duro, pero me pide que aprenda de estos momentos difíciles porque me harán una mujer muy fuerte. Que, si me mantengo firme, sin rendirme y guardo sobre todas las cosas mi corazón, él convertirá mis lágrimas en alegrías, mi desánimo en esperanza y convertirá lo que todos piensan que es imposible en posible", finalizó. Sus palabras cobran aún más sentido en esta época, cuando la pequeña de la gran sonrisa se ha convertido en la mujer que siempre quiso ser.

La contagiosa felicidad de Francisca Lachapel

Día a día, Francisca Lachapel se presenta con su mejor sonrisa y una actitud bastante positiva frente a las cámaras del show matutino de Univision. Su trabajo, que también la pone frente a los micrófonos de la radio, es una de las razones por las que se siente plena y motivada. Francisca Lachapel también presume lo bien que le va en el ámbito sentimental y, aunque no ha revelado la identidad de su galán, cuenta que les va de maravilla en su relación, tanto que hasta han tenido charlas sobre formar una familia. Sin duda, metas personales y laborales que harían de aquella niña en la fotografía, a una personita muy orgullosa y con más ánimos para seguir luchado por sus sueños.

