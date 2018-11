La noticia de la separación de Juan y Maki Soler tomó por sorpresa a todos, incluida Lili Estefan. La presentadora quedó impresionada al enterarse de que los actores argentinos habían anunciado al mundo entero que, después de 15 años juntos, optaron por poner una pausa en su relación. Para Lili, la noticia no fue nada grata e incrédula comentó durante la emisión de El Gordo y la Flaca que jamás imaginó leer un comunicado de esa naturaleza con ellos como protagonistas.

Con sorpresa, después de escuchar los detalles en una cápsula del informativo de Univision, comentó: "Si hay una pareja a la que jamás pensé que le pasaría esto es a Juan y a Makita Soler". Los actores argentinos anunciaron el martes pasado la decisión que de mutuo acuerdo, según se puede leer en el comunicado que emitieron. A pesar de la forma tan cordial en la que informaron que tomarían caminos separados, Lili expresó: "Es algo que me parte el corazón".

Juan y Maki Soler se casaron en 2003 y formaron una bella familia junto a sus hijas Mía y Azul, a quienes asegurarán un futuro en el que no faltará el amor y el cariño de sus padres. “Por medio del presente comunicado queremos compartirles la decisión tomada como pareja, de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de poner una pausa en nuestro matrimonio. Separarnos y darnos un tiempo”, se puede leer en el comunicado que ambos hicieron público a través de sus representantes.

La situación que los llevó a tomar caminos separados

De forma oficial, Juan y Maki Soler revelaron que su relación "sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países". Ambos explicaron que su distanciamiento no se debió a terceras personas.

En todo momento, la pareja pidió respeto y discreción para preservar el bienestar de sus hijas. Juan y Maki finalizaron su texto asegurando que estas serían las únicas palabras que dirían al respecto y que no volverían a hablar públicamente del tema. Juan cumplió su palabra luego de ser cuestionado sobre su vida privada en un evento al que acudió como invitado de su amigo Christian de la Fuente. “El comunicado está, eso es lo que se va a decir no va a haber más comentarios que ese”, dijo tranquilo, y con mucha amabilidad, agregó: “Yo nunca los he buscado a ustedes para hacerme palanca de nada, ahora les pido respeto y así va a quedar".

Lili Estefan, además, se sintió un poco identificada con la situación pues, aunque se trató de circunstancias diferentes, su prioridad tras separarse de su esposo, Lorenzo Luaces, fueron sus hijos Lorenzo Jr. y Lina. "Ojalá logren encontrar esa vuelta a la familia, que es lo principal", agregó la conductora.