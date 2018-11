¿Boda a la vista? Katie Holmes y Jamie Foxx podrían casarse en París

Suenan campanas de boda para Katie Holmes y Jamie Foxx. Según Radaronline, la pareja planea casarse en París después de mantener en secreto su romance durante cinco años. La actriz de Dawson crece, de 39 años, y el oscarizado actor, de 50, tienen en mente pronunciar el ‘sí, quiero’ en la ciudad más romántica del mundo a principios de 2019.

Foxx y Holmes mantuvieron en secreto su noviazgo desde que comenzara a salir en 2013, pero finalmente fue la actriz la que convenció a su pareja para hacer oficial su relación. “Katie ha esperado mucho tiempo para casarse con Jamie, y ahora ha dejado en claro dónde quiere casarse y cuándo", dijo una fuente a Radar Online, que añade que su mayor deseo es "una boda de invierno en la Ciudad de la Luz".

Esta noticia sale a la luz semanas después de que surgieran los rumores de que estaban comprometidos y que la actriz luciera un anillo de diamantes en el dedo meñique. Estas especulaciones fueron desmentidas por sus representantes, asegurando que el anillo tan solo era parte de su vestuario más para su nueva película El Secreto."Katie no está comprometida con nadie más que con su prometido ficticio, interpretado por Jerry O'Connell", dijo su representante a PEOPLE, aunque el mensaje no caló en el público, ya que no sorprendería que quisieran mantenerlo en la intimidad como mantuvieron su noviazgo en el pasado. Sin embargo, esta vez con la noticia de su boda no se ha pronunciado, tan solo lo hicieron para desmentir su ruptura el pasado mes de junio. "Es 100% falso", señaló el publicista de la actriz negando el fin de esta aclamada pareja en Hollywood.

La actriz ha estado saliendo tranquilamente con el ganador del Oscar Foxx durante los últimos cinco años. Los rumores de romance entre ambos surgieron en agosto de 2013, justo un año después del divorcio de Tom Cruise y Katie Holmes. Entonces fueron sorprendidos por las cámaras bailando juntos en la fiesta de la gala benéfica Apollo celebrada en los Hamptons. Desde ese primer baile la pareja comenzó a verse con frecuencia y rápidamente entre ellos surgió algo más que una bonita amistad. Durante tres años ninguno de los dos quiso confirmar la relación. Es más, el actor lo negó tal vez para vivir su romance de la manera más discreta posible. Cuatro años después de ese primer encuentro, la pareja confirmó su noviazgo a través de unas románticas imágenes paseando de la mano por la orilla de la playa de Malibú (California) en septiembre de 2017.

Katie Holmes ha encontrado la verdadera felicidad al lado de Jamie Foxx, con quien comparte su vida desde hace años. De seguir adelante con sus planes, será el segundo matrimonio para Katie Holmes que estuvo casada con Tom Cruise, del que se separó en 2012 tras seis años de relación y una hija en común, Suri, de 12 años, mientras que para Jamie Foxx será el primero, pero aportará a su unión dos hijas de anteriores relaciones, Corinne, 24 años, y Annalise, de 8.