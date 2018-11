Cómo explicó Melania Trump a su hijo Barron los peligros de las sustancias prohibidas

Tener un adolescente en casa, no es tarea fácil y eso bien lo sabe Melania Trump, quien poco a poco está experimentado con su hijo los cambios de esta etapa. A pesar de que tiene una agenda repleta de compromisos, la Primera Dama siempre encuentra tiempo para Barron Trump, con quien tiene una excelente comunicación y conversan de todo e incluso sobre los peligros de las sustancias prohibidas. A su paso por un foro realizado en la Universidad Liberty en Lynchburg, Virginia, la esposa del presidente Donald Trump habló acerca de la relación con su hijo de 12 años, así como de la iniciativa Be Best (Ser mejor), la cual tiene como uno de sus pilares la concientización sobre los riesgos que tiene el consumo de opioides.

Como cualquier madre, Melania ha tenido esas charlas de prevención con su hijo y reveló a los medios cómo ha sido la reacción del joven, el cual se perfila para ser todo un galán. “Hablo con él, le enseñó lo que está bien y lo que está mal. Siempre le digo que las drogas pueden ser muy peligrosas. Pueden arruinar tu mente y tu cuerpo”.

Aunque podría pensarse que, al estar atravesando por esta etapa en su vida, Barron no hace caso a su madre o finge interés, pero nada eso. La exmodelo de 48 años asegura que su hijo la escucha atentamente: “Él está en esa edad en la que a veces uno siente que los niños no escuchan, pero sí lo hacen. Ellos recuerdan todo lo que les dices porque yo puedo oírlo de sus amigos y de las personas que conozco cuando les habla. Él está muy consciente. Espero que siga los consejos que le doy”.

A pesar de que Barron atraviesa por la adolescencia, él no está interesado en las redes sociales, a diferencia de otros chicos de su edad. Incluso, es ajeno a plataformas como Facebook o Twitter. “Él no tiene redes sociales todavía. A él no le llaman la atención; él está enfocado en los deportes. De hecho, es un gran atleta. Le enseño a ser responsable y tratar a los demás con respeto y gentileza. Eso es muy importante para mí”.

El menor de los hijos del presidente Trump ya está hecho todo un jovencito y prueba de ello son sus más recientes fotografías las cuales causaron revuelto. De ser un tímido pequeño, ahora Barron es más alto que su mamá y seguramente en los próximos meses, alcanzará la altura de su padre.

El espíritu de la Navidad también llegó a la Casa Blanca y a través de su cuenta de Instagram, Melania Trump compartió unas fotografías de los rincones de la residencia oficial decorada con vistosos arbolitos de Navidad. Para algunos usuarios, llamó la atención que el color rojo predominara en las decoraciones, sobre todo en unos pinos colocados en el Ala Este de la residencia. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y acerca de esto, la Primera Dama dejó ver su postura: “Estamos en el siglo XXI y todos tenemos gustos diferentes. Creo que se ven fantásticos (los pinos) En la vida real, se ven mucho mejor”.