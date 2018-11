Kim Kardashian y Kanye West están de visita en Tokio y, en muy pocas horas, ya han hecho de su estadía algo inolvidable. Una de las primeras paradas de la famosa pareja fue en el estudio del reconocido artista Takashi Murakami, en donde la socialité y el músico posaron contentos frente a una de las obras del autor. Las imágenes dieron la vuelta al mundo gracias a las publicaciones en Instagram de los tres, aunque no revelaron el motivo detrás de esta visita al artista. "El señor Kanye West y Kim Kardashian vinieron a mi estudio esta mañana", escribió Murakami junto a una de las fotografías de la autoría del también artista, @takishz05.

VER GALERÍA

Kim y su esposo posaron para la cámara frete a una de las creaciones de Murakami, un fondo con cráneos coloridos que ayudó a darle a la imagen un aire mucho más artístico al estilo pop-art. Kim y Kanye aparecen como buenos cómplices en la pose para la que la socialité vistió un top negro de tirantes, un par de pantalones sintéticos en el mismo color y zapatos altos y trasparentes de la firma de moda de su esposo. Kanye, por su parte, optó por un outfit más cómodo de chamarra deportiva azul y tenis a juego con una gorra negra.

Notas relacionadas:

- ¿Contrataron Kim Kardashian y Kanye West a un equipo de bomberos para proteger su mansión?

La visita de Kim y Kanye al estudio inspiró un par de fotos más con las que los artistas recordarían el paso de las celebridades de Hollywood por la Prefectura de Saitama. La pareja volvió a saludar a la cámara, esta vez de pie y con la compañía de Kristen Noel Crawley, fundadora de su propia marca de estilo. ¿Será que Kim y Kanye buscan en Tokio la inspiración ideal para sus próximos trabajos?

VER GALERÍA

Kanye y los artistas protagonizaron una toma más de recuerdo. "9 de la mañana. Buenos días", escribió Takishz junto a una de las postales. El rapero, aunque pasó un buen rato en el estudio, se paró frente a la lente con su conocida pose en la que no sonríe, una constante en esta sesión que contrasta con la sonrisa de Murakami. El artista incluso había reconocido su admiración por Kanye, y en una de sus publicaciones en Instagram mostró su propio maxi-traje al estilo I love it, sencillo de Kanye West y Lil Pump.

VER GALERÍA

Un viaje de lujo a un destino deseado

Kim Kardashian y Kanye West aterrizaron en Japón después de mostrar al mundo los lujos con los que viajan en un avión privado. La celebridad de Keeping Up with the Kardashians publicó una serie de videos en sus Instagram Stories en donde obsequia un vistazo a las comodidades con las que está acostumbrada a viajar.

"Avión 747 privado. No es la gran cosa", escribió Kim sobre la aeronave que abordó el lunes pasado. Por dentro, la hermana de Khloé y Kourtney Kardashian presumió la recámara en la que duerme durante los vuelos largos. "Así es como luce un 747, chicos. Nunca había estado en uno y hay habitaciones por todos lados", continuó. Kim agregó que viajaron con su entrenador personal para aprovechar las horas de vuelo, aunque en sus videos no reveló el destino al que se dirigían. "¡Qué lindo! Hasta tiene un pequeño salón para cenar". Kim incluso bromeó sobre la oficina en el cielo que su esposo tanto quería, revelando que es así como se la imaginaba.

VER GALERÍA