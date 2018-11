Tener una fiesta de 15 años es la ilusión más grande para la mayoría de las chicas latinas. En Despierta América lo saben y por ello es que organizaron Quinceañera, un Sueño Cumplido, un reality dentro del programa mañanero de Univision. Después de conocer la historia de las 10 participantes, la decisión final está muy cerca con sólo tres finalistas. Yenisse Sevilla, Yesenia Hanif y Vanessa Cruz compiten por el gran premio que consiste en una gran fiesta de 15 años y una beca universitaria por 50 mil dólares. Con los nervios a flor de piel, las chicas vieron cumplido un sueño más este martes, cuando Maluma les envió un lindo mensaje que las animó a seguir luchando por sus sueños.

La recta final de este emocionante concurso contó, además, con otras dos chicas que no lograron pasar a la siguiente etapa. Aunque no están entre las finalistas, Diana Zamparripa y Gimena Guzmán estuvieron en el show antes de que el jurado anunciara su decisión. Fue ahí cuando Francisca Lachapel y Carlos Calderón les revelaron que tenían a un "chambelán sorpresa". Maluma, apareció en pantalla con una gran sonrisa para dirigirse a las entonces aún cinco participantes. "Hola, Despierta América, les habla Maluma. ¡Felicidades quinceañeras! Les tengo un mensaje muy especial para todos ustedes. Siempre luchen por sus sueños. Ustedes saben que cuando uno trabaja con dedicación y disciplina, se hacen realidad. Besos y abrazos", dijo el regguetonero frente a la cámara.

Las chicas no podían creer que Maluma se había dirigido a ellas y, entre gritos de emoción, iniciaron los retos que definirían la decisión del jurado, compuesto por María Antonieta Collins, la doctora Jennifer Peña y Lucerito Ortiz. Además de la sorpresa de Maluma, las chicas convivieron con la juez presidente del reality Nuestra Belleza Latina, Giselle Blondet. La también presentadora les obsequió una pieza de su línea de joyería y, mientras les ayudaba a ponérselos, también les dio un buen secreto. "Sigan estudiando. Ya sé que son muy buenos estudiantes y eso no es fácil porque hay tantas cosas qué hacer y tantas distracciones y responsabilidades. Pero qué bueno que ustedes están estudiando porque, la verdad, eso es lo único que sabes que no importa lo que pase, eso nadie te lo puede quitar. La educación te abre las puertas y te da seguridad en ti misma".

La decisión más complicada para el jurado

Con tres finalistas en este reality, el trabajo de las jueces cada vez es más complicado. Por ello es que además de los retos que cumplen en cada intervención, la historia de superación de cada una y la personalidad que las define; el jurado les hace preguntas con el fin de conocerlas aún más y definir quién será la gran ganadora. Sin embargo, ninguna de las chicas se irá a casa con las manos vacías. El segundo lugar tendrá un premio de 25 mil dólares, mientras que el tercero podrá disfrutar de un viaje para dos personas en la ciudad que más les agrade de Estados Unidos.