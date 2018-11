Boris Izaguirre, ilusionado con ser padre: 'Quiero adoptar un niño'

El escritor y presentador de televisión Boris Izaguirre, a quien hemos visto participar en la última edición de MasterChef Celebrity, quiere ser padre y su sueño de formar una familia podría hacerse realidad pronto. Lleva tiempo meditando la idea y cree que, después de pasar estos cuatro últimos años entre Madrid y Miami, ha llegado el momento. Así lo desveló en la celebración del gran concierto y cena “Estrellas por la ciencia”, organizado por la Fundación Isabel Gemio para celebrar su décimo aniversario y recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras: “Quiero ser padre y estoy analizando seriamente los trámites de adopción. Si no he dado el paso antes es por la vida tan ajetreada que he llevado, viajando de un lado a otro. No era la condición idónea para criar a un hijo, pero vuelvo a estar asentado en Madrid y creo que es el momento de calibrar seriamente la opción de adoptar un niño”

-Has dejado atrás cuatro años de televisión en Latinoamérica. ¿Qué te hizo renunciar a eso para quedarte en Madrid?

- Lo mejor de todo es que mi vuelta a España hace feliz a mis seres queridos. De verdad, es la mejor manera que tengo de verlos. Además, regresar a España es como reencontrarme con mi verdadero país.

¿Qué balance haces de tu participación en MasterChef?

Muy buena. Me dio pena no llegar a la final, pero creo que la ganadora del concurso, Ona Carbonell, es la justa triunfadora. Se ha ganado claramente el premio. Encima lo ha hecho en la mejor edición del programa. Al menos, es lo que pensamos todos los concursantes de este año.

¿Tu cocinas en casa?

Debo ser el único de los concursantes de este año que cocina en casa. Estoy encantado entre fogones. El otro día hice un guiso de pollo y un buen caldo. Lo que más le agradezco al concurso es que me ha hecho “nacer” de nuevo, me ha revitalizado.

Desde el pasado once de noviembre, Boris ayuda a las novias a encontrar el vestido ideal para su boda en el canal DKISS, que estrena la versión española de ¡Sí, quiero ese vestido!, adaptación del formato que se emite en Estados Unidos y en Reino Unido.