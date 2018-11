Aunque Thalía es toda una súper estrella, no está exenta de llevarse desagradables sorpresas en lugares públicos. La cantante acudió el pasado fin de semana al cine para disfrutar de la película animada de Ralph The Wrecker 2 y se encontró con que su asiento estaba sucio. La intérprete de No Me Acuerdo pidió que lo limpiaran, pero obtuvo una negativa… Ante ello, la también actriz sacó a relucir sus habilidades para solucionar esta situación y puso manos a la obra ¡con unas bolsas de plástico! Haz click en nuestro video para ver la forma tan curiosa en la que arregló esta situación.