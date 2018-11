Más allá de contar a sus fans los detalles de su vida personal, las celebridades también usan las redes sociales para alzar la voz en ciertos eventos. Eva Longoria mandó un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram después de ver las imágenes que han dado la vuelta al mundo sobre la situación de la caravana migrante, que este domingo intentó cruzar la frontera desde Tijuana, México, a San Diego, California. "Esto no es quienes somos como americanos. ¿Arrojar gas lacrimógeno a los niños? Ellos no son criminales. Son familias buscando refugio. Claro que debemos proteger nuestras fronteras, pero no usando estos recursos para proteger el país de los terroristas", escribió junto a la foto en la que se muestra a una madre de familia huyendo de los gases con sus hijos.

Las imágenes conmocionaron aún más a la actriz y directora, quien recién convertida en mamá, fijó su atención en la edad de los niños que buscan un lugar lejos de los ataques. "Es un bebé en pañales. ¿Qué es lo que estás pensando, Donald Trump? Son seres humanos. Te ruego que los trates con compasión y dignidad. Están huyendo de los países afectados por las drogas, lo que se debe históricamente a la inestabilidad que hemos causado", agregó en un tono más político. Eva concluyó su mensaje agregando que las imágenes de madres e hijos buscando un refugio le rompieron el corazón y deterioró su creencia en la humanidad.

Las palabras de Eva pronto se esparcieron por las redes sociales, en donde otras celebridades se unieron a su causa. Ximena Duque, quien prestó mucha atención al mensaje de Eva, lo reposteó apoyando su reacción. "Bien dicho, mi amiga. Esto es inaceptable", escribió la presentadora colombiana.

Al igual que Eva y Ximena, la foto llegó a los ojos de María Elena Salinas, quien también expresó sus impresiones en su perfil de Instagram. "La imagen que da la vuelta al mundo. El gobierno de Donald Trump echando gases lacrimógenos a niños con sus familias. ¿Es así como quiere disque proteger las fronteras de 'narcotraficantes', 'pandilleros' y 'terroristas'? ¿Son estos los rostros de maleantes? ¿A qué nivel hemos bajado como país?", dijo visiblemente molesta. La presentadora de Univision agregó: "No hay excusas ni justificaciones. Quienes apoyen esta medida son cómplices del mal y la falta de humanidad hacia los más vulnerables ¡Ya basta!".

La foto que se viralizó por la triste situación

El suceso del que las celebridades aún comentan quedó captado por las cámaras de los noticieros que han seguido el recorrido de la caravana migrante en su camino a Estados Unidos. De acuerdo con los testimonios de los afectados, hubo varios heridos por los gases, entre ellos niños. "No puedo entender sacar esta imagen de mi mente. Sí, tenemos el derecho y la obligación de proteger nuestras fronteras. Pero no podemos hacerlo disparando gas lacrimógeno a los niños inocentes. El mundo está observando", escribió en sus redes sociales sobre el caso la reportera de Telemundo y CNN, Ana Navarro, una de las primeras en compartir la fotografía.