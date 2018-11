Más de 20 millones de publicaciones acumulan los últimos videos de Leo Messi y ¡no tienen nada que ver con el fútbol!, pero sí con sus hijos. En el inicio primer clip se puede ver al pequeño Mateo, de tres años de edad, realizando unos divertidos pasos al ritmo de la canción Sexy and I know it de LMFAO. Luego, Thiago, su hermano mayor, se une a la coreografía y finalmente vemos en el segundo video al más pequeño, Ciro, quien se une al improvisado baile. Compañeros de profesión como Neymar o David Beckham han comentado la publicación, conquistados por los hijos de Leo Messi, especialmente por Mateo, que ha demostrado que es todo un showman. El video ya es viral en las redes sociales, ¡dale al play!