El rapero estadounidense Sean ‘P. Diddy’ Combs, antes conocido como Puff Daddy, está pasando uno de los momentos más duros de su vida. Su expareja, la modelo y actriz Kim Porter, de 47 años, fue hallada sin vida el pasado 15 de noviembre en su domicilio de California debido a una parada cardiaca, aunque aún falta por esclarecer las causas que la provocaron. El músico mantenía una excelente relación con Kim, con la que convivió más de 10 años y con la que compartía tres hijos, Christian, de 20 años, y las gemelas, D’Lila Star y Jesse James, de 11 años. Este fin de semana, la familia pudo dar el último adiós a la modelo en Columbia (Georgia, EEUU), su ciudad natal.

Numerosos familiares y amigos se han acercado al entierro y al homenaje posterior que le realizaron en el lago Spring Creek. Hace unos días el rapero también ofreció un funeral en su honor en su mansión de Bel Air (California) al que acudieron rostros conocidos como Kourtney Kardashian o los cantantes Pharrell Williams y Maty J. Blidge. El entierro en Columbia fue una ceremonia más íntima reservada para los familiares y amigos cercanos, entre los que se encontraban el rapero Fat Joe o la modelo Winnie Harlow.

Una de sus mejores amigas, la cantante Beyoncé, se ha mostrado devastada por la pérdida y ha decidido homenajear a la que fuera actriz de Ley y Orden a través de las redes sociales compartiendo fotografías de la fallecida acompañadas de emotivos mensajes como “Heaven couldn’t wait for you” (el cielo no podía esperarte).

Aunque la familia aún está a la espera de los resultados de la autopsia y las pruebas pertinentes, el medio estadounidense TMZ ha publicado que no se encontraron sustancias ilegales en casa de la actriz y que había sufrido una neumonía las pasadas semanas, por lo que el miércoles se había puesto en contacto con su médico debido a su malestar. Al día siguiente, su familia alertó a las autoridades al comprobar que Kim no respondía a sus llamadas. "Diddy está devastado y conmocionado. Kim y él eran muy amigos y criaban juntos a sus hijos, a pesar de que su relación no funcionó", ha dicho una fuente a la revista People. "Todavía eran una familia", ha añadido.

El rapero P. Diddy, cuyo nombre real es Sean Combs, y la modelo Kim Porter comenzaron su relación a principios de la década de los 90. En 1997 nació Christian, el hijo mayor del matrimonio, y dos años después Kim y Diddy anunciaron su ruptura. Al tiempo comenzó a hablarse de una reconciliación de la pareja, hecho que finalmente se confirmó 2003. Combs anunciaba a través de la revista People que él y Kim se iban a dar una segunda oportunidad. "Estamos de nuevo juntos" dijo entonces el artista. Tres años después P. Diddy y Kim fueron padres de nuevo. Y esta vez de gemelas. Sin embargo, en 2007 la pareja decidió poner el punto y final definitivo a su relación, aunque no así a su amistad.