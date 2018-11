Elsa Pataky revela el 'pacto' que tiene con su marido, Chris Hemsworth

Forman una de las parejas más atractivas y unidas de Hollywood, sin embargo, debido a sus apretadas agendas, hay ocasiones en las que tienen que pasar tiempo fuera de casa para poder cumplir con su trabajo. Tanto a Elsa Pataky como a su marido, Chris Hemsworth, les apasiona su profesión y están viviendo una etapa muy especial, pero si hay algo que tienen claro es que su prioridad es su familia y el cuidado de sus hijos, por eso, tienen un pacto. Así lo ha confesado la actriz en una entrevista que ha concecido al programa 'Today', al que ha acudido para promocionar Tidelands, la primera serie australiana que se estrenará muy pronto en Netflix.

Elsa ha explicado que nunca trabajan al mismo tiempo para que al menos uno de los dos pueda estar con sus hijos. "No creo que fuera capaz de trabajar si él no tuviera tiempo para estar con ellos... Es tan buen padre", dijo mientras hablaba de su día a día con India, que ya tiene seis años, y los gemelos Sasha y Tristan, de cuatro. "Chris ha tenido un tiempo de descanso, así que fue realmente un buen momento para poder rodar", confesó la actriz española al preguntarle por cómo ha conseguido conciliar su vida laboral con la personal durante las semanas que ha estado grabando la serie.

"El rodaje estaba aquí, muy cerca de casa, así que podía estar con mis hijos, ellos podían ir a la escuela y no teníamos que mudarnos", ha contado la mujer del protagonista de Thor, que no puede estar más ilusionada de volver a la televisión con este proyecto: "Estoy muy contenta de volver a actuar. Es algo que he echado mucho de menos, así que es genial".

De este 'acuerdo' habló precisamente en las páginas de ¡HOLA! el pasado mes de mayo, asegurando que: "Hemos intentando no estar trabajando los dos al mismo tiempo. Cuando yo estoy trabajando, él se queda con los niños. Eso me hace sentir mejor, porque nos gusta que siempre estén con uno de nosotros. Tampoco trabajo todos los días, algo que para mí era importante, porque quiero seguir recogiendo a mis hijos del colegio y tener tiempo para estar con ellos".

Además, Elsa explicó que es cierto que durante estos años ha rechazado varios proyectos para estar con ellos pero, por eso, ahora que son más mayores ha aprovechado para volver a hacer lo que más le apasiona: "Ya están yendo al colegio, son más independientes, así que tengo más tiempo. He disfrutado mucho todos estos años de estar con ellos, con el privilegio de no perderme nada, pero ahora creo que es el momento de poder dedicarme a lo que me gusta, que es actuar".