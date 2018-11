¡Nada mejor que pasar el tiempo con sus hijos! Marc Anthony hizo un alto en su ajetreada agenda y pasó una tarde de lo más divertida al lado de Cristian y Ryan, los hijos que tuvo con Dayanara Torres. Como los chicos son aficionados a los superhéroes, el músico de 50 años los llevó al cine para acudir a la función especial de Spider-Man: Into the Spider-Verse. En contadas ocasiones, el intérprete de Flor Pálida suele compartir fotos con sus hijos, pero en esa ocasión hizo una excepción y mostró a sus fans lo bien que él y los chicos la pasaron.

VER GALERÍA

En su cuenta de Instagram, el cantante publicó una imagen en la que se deja ver junto a sus hijos, quienes ya son todos unos adolescentes y cada día más se parecen a él. Incluso, el mayor de ellos, Cristian Marcus, de 17 años, es ligeramente más alto que su famoso papá, mientras que Ryan, de 15, ya alcanzó a su papá. En la foto, los chicos aparecen con unas camisetas de la película, y Marc se deja ver con sus clásicas gafas oscuras, una camiseta blanca y un par de jeans. Los tres parecen sonrientes y por lo que reflejan, parece que este tiempo de padre e hijos les sentó de maravilla.

La última vez que Marc compartió una foto con sus hijos fue en septiembre pasado, cuando lo acompañaron en su celebración de cumpleaños en Miami. Cristian y Ryan, así como los hijos que tuvo con Jennifer Lopez, los mellizos Max y Emme fueron parte de la selecta lista de invitados para festejar los 50 años de Marc. Incluso también acudió ‘Chase’ Muñiz, el medio hermano de su hija mayor Ariana, al que el intérprete considera como uno más de sus hijos. La gran ausente de ese bonito álbum familiar que compartió en su perfil de Instagram es Ariana.

VER GALERÍA

Por la edad que tienen Cristian y Ryan, Marc suele llevarlos a algunos eventos especiales, como hace dos años, cuando sorprendió a todos en la red carpet de los Latin Grammys al desfilar acompañado de sus hijos. En la 17ª edición de los premios, Marc fue nombrado como Persona del Año, y sus hijos lo acompañaron a la ceremonia en su honor.

Más notas como esta:

- Marc Anthony con sus hijos como nunca antes lo habíamos visto

- ¡Todos son encantadores! Conoce más de los hijos de Marc Anthony

Así es la relación con la mamá de Cristian y Ryan

A pesar de que la relación con el padre de sus hijos no prosperó, Dayanara Torres no tiene más que buenas palabras para él. La reina de belleza y el intérprete pusieron punto final a su relación en 2004, tras cuatro años de relación. En entrevista con Agencia Reforma, la puertorriqueña contó cómo era su exesposo en su faceta como papá: “Él es un padre orgulloso, demasiado cariñoso, siempre con amor para sus hijos a los cuales nunca les ha faltado nada. Un buen padre”.

VER GALERÍA

Incluso, cuando Dayanara participó en el concurso de Mira Quién Baila (Univision) el año pasado, su ex tuvo para ella unas palabras de aliento, demostrando que están en buenos términos y su relación al día de hoy es cordial. En plena transmisión del programa, la Miss Universo 1993 recibió un mensaje del padre de sus hijos: "Estás bailando espectacular, estamos muy orgullosos del gran trabajo que estás haciendo en Mira Quién Baila, pero sobre todo del trabajo que has hecho como madre con estos chiquitines, bueno, no tan chiquitines. Tienes todo para ganar por la fundación de niños de San Juan y por Puerto Rico, que en este momento lo necesitan. Esto te lo llevas y como dicen Cristian y Ryan, tú eres la mía”.