El presentador boricua Johnny Lozada, de 50 años de edad, se convirtió en abuelo desde hace casi dos años y aunque es un abuelo joven, es el más emocionado con la llegada de Amaia Rose a este mundo. La pequeña Amaia es hija de Natalia, la hija mayor del también cantante, quien ya está embarazada de su segundo hijo.

Mientras se da la llegada del nuevo integrante de la familia, Johnny y toda su familia están fascinados con los momentos tiernos que protagoniza Amaia. Así lo demuestran con las diversas fotografías y videos que han compartido por medio de sus redes sociales.

Amaia ya sabe contar hasta 10

El material más reciente muestra a la pequeña presumiéndole a su abuelo su habilidad para contar hasta 10, mientras orgullosa luce una pijama con la imagen de las princesas de Disney. "Orgulloso de mi Amaia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10", escribió Johnny en la descripción del video.

Así como este tierno momento, Amaia ha protagonizado varios más que no han pasado desapercibidos para el también actor y su hija, quienes han decidido compartirlos con sus seguidores de las redes sociales.

Amaia baila y canta al ritmo de sus personajes favoritos

Otro video con el que Amaia conquistó nuestros corazones fue cuando la llevaron a ver el show infantil Atención Atención, al presumir una gran sonrisa, mientras cantaba y bailaba al ritmo de sus personajes favoritos, quienes ya tienen en su poder 21 premios Emmy y una nominación a los Latin Grammys. "Esa sonrisa me deja sin palabras. Amaia gozando", escribió el exintegrante de Menudo en la descripción del video.

Amaia, emocionada con la llegada de su hermanito

La llegada de su hermanito tiene muy emocionada a Amaia, quien ya espera ansiosa su nacimiento y así lo ha demostrado en varias de las publicaciones que han hecho su mamá y su abuelo. La pequeña no solo fue la encargada de revelar que su mamá estaba embarazada, también dio a conocer el sexo de su hermanito, además de que recientemente protagonizó una fotografía que derritió a Natalia, al haber sido retratada dándole un tierno beso a su vientre.

"No tengo ninguna duda de que esta pequeña Munchkin será la mejor hermana mayor de todas", escribió Natalia en la hermosa instantánea.

Amaia cantando mientras juega con sus muñecos de Frozen

Amaia también está revolucionando las redes con un video que la muestra jugando con sus muñecos de la película infantil Frozen, mientras interpreta y baila la canción Let it go. Es tal la ternura con la que se mueve, que su mamá no pudo resistir las ganas de reírsse con la simpatía de su primera hija.

"Gorda viviendo su sueño", escribió su papá, Gabriel Torres, en la descripción del video.

Amaia caminando de la mano de su papá

Otro instante de Amaia que nos robó el corazón es una postal que la muestra de espaldas a la cámara, mientras camina de la mano de su papá por la calle. En la imagen se ve a ambos luciendo una t-shirt blanca con el número '01', siendo la única diferencia la leyenda que lleva. La de él dice 'papi', mientras que la de ella 'la niña de papi'.

Amaia saludando a Dory y Nemo

Durante un viaje en familia, Amaia tuvo un tierno encuentro con Dory y Nemo, con quienes se topó en el lobby de un hotel en una de sus vacaciones en familia.

Los dos pintorescos peces se encontraban al interior de una pecera, por lo que tras ser descubiertos atrajeron de inmediato la atención de la menor, quien gritó 'pixi, pixi', se dirigió corriendo hacia ellos, repitió el nombre de Dory y saludó a Nemo con su manita y un 'hi'.

Una de las fotos más hermosas de Amaia es la que la muestra de pie en el asiento del conductor, mientras con sus dos pequeñas manos sostiene el volante de un vehículo. También llama la atención la ternura con la que volteó a ver a la cámara, dejando de manifiesto ese gran ángel con el que cuenta. La imagen habla por si sola, por lo que no fue necesario que su papá la acompañara de texto alguno.

Con todas estas publicaciones queda demostrado que Amaia se convirtió en la alegría de su hogar y en uno de los más grandes amores de su abuelo, quien está encantado con los grandes momentos que ha tenido oportunidad de vivir a su lado.