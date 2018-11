Demi Lovato ha compartido con sus seguidores la espectacular cena de Acción de Gracias que disfrutó este jueves. Sin duda, una celebración muy especial, ya que gracias a la buena evolución de su salud, la intérprete de Sober ha podido pasar este día tan señalado para los estadounidenses fuera del centro de rehabilitación en el que ha pasado tres meses después de que el pasado mes de julio fuera ingresada a causa de una sobredosis. Además, la actriz y cantante ha deseado un feliz día a todos sus fans, que esperan con ansía que se manifieste en las redes para constatar que su recuperación sigue por buen camino.

“¡Feliz día de Acción de Gracias a todos!” escribió Demi, sobre la fotografía del banquete, que constaba del tradicional pavo y su relleno acompañado de judías verdes y salsa de arándanos. Una cena de lo más copiosa, que esperamos que haya disfrutado en muy buena compañía. La que fuera chica Disney salió de rehabilitación a principio de este mes, cuando fue vista en compañía de un amigo a la salida de un restaurante de Los Ángeles con un aspecto muy saludable, lo que hizo correr los rumores sobre la posibilidad de que haya recibido el alta definitiva.

Tras su salida, la cantante de Sorry not Sorry, no se ha prodigado mucho en las redes. Tan solo ha reaparecido, además de en esta ocasión, para animar a sus seguidores a votar en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. “I am so grateful to be home in time to vote. One voice can make a difference so be sure your voice is heard. US now go out and #VOTE!!” (Estoy tan agradecida de estar en casa a tiempo para votar. Una voz puede marcar la diferencia así que asegúrate de que la tuya se oye. ¡EEUU sal ahora y vota!), escribió Demi Lovato el 6 de noviembre.

Aunque sus apariciones en las redes sociales se han producido con cuentagotas, la artista sí parece que ha decidido hacer una pequeña purga entre sus seguidores. Algunas de las víctimas han sido los que fueran sus grandes amigos, Selena Gómez y Nick Jonas. Según confesó una fuente cercana a la cantante a la web de espectáculos ET, Demi ha decido eliminar de su vida a aquellas personas que no le aporten cosas positivas. Esta misma fuente apunta a que la decisión la tomó tras enterarse de que los dos hablaron sobre ella mientras estaba en rehabilitación. En cualquier caso, el hecho de que continúe su recuperación en casa es una buena noticia, teniendo en cuenta de que hace poco más de un mes su familia creía que hasta 2019 no iba a poder abandonar la clínica.