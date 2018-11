Sofía Vergara y Joe Manganiello celebran su tercer aniversario de bodas

Tan enamorados como hace tres años… Sofía Vergara y Joe Manganiello cumplieron el pasado 22 de noviembre su tercer aniversario de casados y para hacer de ese día tan especial, los enamorados se dedicaron unas tiernas publicaciones en sus redes sociales. Curiosamente, su aniversario coincidió con las celebraciones de Thanksgiving, haciendo de esta fiesta la oportunidad perfecta para estar con sus seres queridos y celebrar por partida doble el amor y la unión familiar.

Antes de dar inicio a los festejos por el Día de Acción de Gracias, Sofía publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazada a Joe y escribió: "¡Feliz aniversario, amor de mi vida!” y acompañó esta cariñosa frase con unos emojis de corazones. En tanto, Joe compartió una foto del día de su boda con la belleza colombiana y le dedicó las palabras más dulces: “Agradecido porque en un día como hoy hace tres años tomé la mejor decisión de mi vida”.

La pareja de actores se dio el ‘si quiero’ en noviembre de 2015 en una fabulosa fiesta en Palm Beach, Florida. Para celebrar por todo lo alto, Sofía y Joe tuvieron un fin de semana lleno de emociones con una fiesta en la piscina y una celebración prenupcial. Para su enlace oficial, la actriz llevó un espectacular diseño de Zuhair Murad y un ramo de orquídeas, flores que predominaron en la decoración del lugar, el cual también estaba decorado con rosas y hortensias.

A tres años de haberse convertido en marido y mujer, los actores continúan tan enamorados como el primer día y prueba de ello son las múltiples declaraciones en las que han dejado en claro lo felices que son. Sin embargo, no todo es felicidad, pues como cualquier pareja también tienen sus roces, sobre todo cuando la colombiana de 46 años intenta cuidar de él.

“Él sólo se sale de bañar, se peina y ya es todo. Él podría tener una quemadura en el rostro, así que tengo que perseguirlo por toda la casa para ponerle un poco de protectoar solar. ¡Es como si quisiera ponerle desechos en la cara! Él es realmente un chico como los de antes”, indicó a la revista Health. La colombiana agregó: “Él está en buena forma y es muy guapo y todo, pero él realmente no sabe que tan atractivo y grande es. Él se ejercita por salud y para mantenerse fuerte, no para tener unas ‘abs’ increíbles. Nunca lo verás hablando de cosas así. Él se vuelca en su salud y en la fortaleza”.

¿Cómo fue su historia de amor?

Joe y Sofía comenzaron a salir en el verano de 2014. Casi seis meses después de esa primera cita, él le pidió matrimonio en Hawái, durante unas románticas vacaciones. Pero convencer a la colombiana de tener un date, no fue nada sencillo pues ella se negaba a salir con él debido a que era todo un galán. "Cuando empezamos a vernos y el insistía en que tuviéramos una cita, al principio me negaba por eso, porque era demasiado guapo. No quería tener que lidiar con un hombre que le gustara a todas las mujeres y pensaba que yo era demasiado mayor ya para tener que aguantar eso", reveló la estrella en una entrevista con el presentador Harry Connick Jr.

Sin embargo, Sofía hizo a un lado esos prejuicios y se dio la oportunidad de salir con él y conocerlo mejor… Unos meses después, él le hizo la pregunta más importante de todas y su historia terminó en una espectacular boda.