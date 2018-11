Angelique Boyer revela qué es lo único que cambiaría de su pasado

La vida profesional de Angelique Boyer es tan exitosa como la imaginaba varios años atrás. Como actriz, se siente muy contenta con el rumbo que tomó su carrera y que actualmente la colocó como la protagonista de Amar a Muerte (Univision). En el ámbito personal es aún más plena con una relación amorosa estable junto al también actor Sebastián Rulli. Sin embargo, hay un pequeño detalle que Angelique cambiaría de su vida. La originaria de Francia reveló a People en Español que, de tener una segunda oportunidad, aprovecharía mucho más los primeros años de su vida.

"¡Qué fuerte! Realmente no sé", dijo al principio un poco dudosa sobre los cambios que haría en su pasado. Al final, llegó a la conclusión de que viviría al máximo ciertas etapas. “Creo que aprovecharía más la edad, la edad que nos corresponde vivir”, expresó. La duda surgió por la trama que se puede ver en el melodrama de Univision, en el que a los personajes de Alexis Ayala y Michel Brown se les presentó una segunda oportunidad.

Angelique, de 30 años de edad, empezó a formar su camino profesional desde muy pequeña, y aunque los frutos son éxitos de la televisión como Teresa y Abismo de Pasión, sacrificó parte de su adolescencia. “Hay etapas que a veces como que nos adelantamos y queremos ser adultos. Yo creo que disfrutaría más mi adolescencia, mi infancia”, agregó la también modelo.

Con la pregunta en la mente, la actriz repasó aquellos años de su infancia e, inevitablemente, recordó a las personas con las que compartió esos años de su vida y que ya no se encuentran con ella, como su mamá. “Disfrutaría más a mi mamá, disfrutaría más a mi abuela, que ya no las tengo”, contó sin olvidar las enseñanzas que ambas mujeres le dieron.

Angelique aseguró que la ausencia de su mamá y su abuela le ha dejado muchas experiencias que, a pesar de que son dolorosas, sacó el mejor provecho. “Yo he aprendido mucho estos años desde que las perdí pues me ha hecho más fuerte. También cumplí 30 años, entonces estoy madurando en todos los sentidos”, dijo sobre la diferente forma en la que ahora ve la vida.

Angelique Boyer, una mujer apasionada

La actriz ha aprendido a disfrutar el presente con mucha emoción y entrega. Feliz con su relación amorosa, la rubia contó a HOLA! USA que en Sebastián Rulli encontró al mejor compañero de vida y en un juego de palabras con el nombre de la telenovela en la que participa, dijo: "¡Por supuesto que amo a muerte a Sebastián Rulli!". A pesar de que las jornadas de trabajo llegan a alejarlos por varios días, la pareja sabe cómo mantenerse unida aún a la distancia. Segura de su relación, agregó: "La verdad es que me encanta ir de su mano y no me quiero imaginar con otra persona".

