Maluma desmiente su retiro y responde a quienes dijeron que dejaría los escenarios

Parecía que la música urbana estaba por perder a uno de sus más grandes exponentes, pero el propio Maluma se ha encargado de desmentir su retiro de los escenarios. El pasado jueves el cantante de origen colombiano compartió en sus redes sociales que se tomaría un descanso de su agenda laboral, sin embargo, el anuncio causó conmoción y había cierta incertidumbre sobre el rumbo que tomaría la exitosa carrera del cantante de 24 años. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete dejó claro que no se retiraba de la música… Sí, así como lo lees.

Juan Luis Londoño –nombre real de Maluma –publicó una selfie en la que se deja ver de lo más atractivo con su rubia melena y la acompañó con la siguiente descripción, en la que habló acerca de su supuesto retiro: “Hombre de bozo besa sabroso. PD: Aún no me retiro”. El colombiano acompañó la imagen con el emoji de una carita riéndose hasta las lágrimas como dando a entender que lo tenían sin cuidado los rumores sobre él.

Pero eso no fue todo, pues en Instagram Stories, publicó una serie de videos en los que aparece con un semblante sonriente y, mirando directamente hacia la cámara hace referencia al tema del momento, el cual lo convirtió en trending topic: “Les quedó bueno el chistecito, me hicieron reír…”.

Con estas publicaciones, Maluma deja claro que, entre sus planes, aún no figura un retiro de los escenarios, pero que también necesita un descanso ya que este 2018 ha sido un año de lo más agitado entre su F.A.M.E Tour y la emoción de haber ganado su primer Latin Grammy como Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo en la más reciente edición de los premios, realizada el pasado 15 de noviembre.

En Instagram Stories, Maluma había compartido un video en el que expresaba que necesitaba tomar un respiro: “Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu. Esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”. Además de este video, Maluma compartió una fotografía junto a una de sus mascotas y agregó el siguiente mensaje: “Meditación con muy buena compañía”.

Hace poco más de una semana, durante los Latin Grammys, Maluma se llevó su primer gramófono y se coronó como el triunfador de la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo gracias a su disco F.A.M.E. Sin embargo, su triunfo causó revuelo debido a que Natalia Lafourcade hizo un curioso gesto, y las cámaras la captaron. De inmediato, ese momento se viralizó en las redes y días después de este hecho, la intérprete mexicana de 34 años rompió el silencio para aclarar lo sucedido a través de una extensa carta en sus redes.

Natalia comenzó su mensaje agradeciendo a todos aquellos por haber hecho posible que esa noche de los Latin Grammys se fuera a casa con un premio como Mejor Álbum Folclórico por Musas. Después siguió con la polémica de la cual todos estaban hablando: su mueca cuando Maluma pasó a recoger su premio. “A Maluma, que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas”, escribió.