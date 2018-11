El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, de 57 años de edad, ha enfocado los últimos años de su vida a trabajar en diversos proyectos de cine, pero muy pronto estará de regreso a la televisión, al darse a conocer el próximo estreno de su 'serie'. El esposo de Alessandra Rosaldo no volverá a escena con alguna cadena televisiva de su país o de Estados Unidos, sino que lo hará de la mano de Amazon Prime, un servicio de videos con costo que incursionará en la creación de contenidos propios.

La 'serie' de Derbez llevará como nombre LOL: Last One Laughing y se estrenará el 14 de diciembre en más de 200 países, lo que le permitirá tener un alcance inimaginable.

Contrario a lo sucedido con gran parte de sus producciones, en esta 'serie' el papá de Vadhir, Aislinn, José Eduardo y Aitana no será el gran protagonista de la trama, sino que lo serán 10 comediantes, quienes deberán demostrar que son los mejores en lo que hacen.

Pone fin a seis años sin proyectos televisivos

En 2012 llegó a su fin la tercera temporada de La Familia P. Luche, la que hasta el momento ha sido su última aparición en televisión, al haber dejado en claro que quería despegarse de la pantalla chica para buscar triunfar en el cine y ¡vaya que extrañamos sus cómicos y divertidos personajes!

"Me gustaría liberarme de la televisión, para ser sincero y por una razón: quiero crecer y siento que mi ciclo en televisión ha ido bien y no digo que ya fue, porque creo tengo mucho que dar, pero es momento de dejarla un ratito y explorar el cine", declaró en una entrevista que concedió en el año 2013 y en la que confirmó que no trabajaría en las transmisiones del Mundial de Brasil 2014, poniendo así fin a toda una tradición.

En esa pausa de seis años participó en las películas Instructions Not Included, The Book of Life, Miracles from Heaven, Geostorm, How to be a Latin Lover, Overboard y The Nutcracker and the Four Realms, donde da vida a Hawthorne, regent of the Land of Flowers, actuación con la que logró desprenderse de los estereotipos hacia los actores hispanos.

En el Mundial de Rusia 2018 realizó una serie de cápsulas, en compañía de Vadhir, su hijo, pero solo fueron emitidas a través de las redes sociales.

Regreso basado en un exitoso programa japonés

Su retorno a la pantalla chica se da con la serie LOL: Last One Laughing, basada en Hitoshi Matsumoto: Presents Documental, un proyecto japonés que salió a la luz en noviembre de 2016, que cuenta con dos temporadas y que está encabezado por Hitoshi Matsumoto, uno de los comediantes y presentadores más populares en el país del sol naciente.

La producción espera repetir el éxito obtenido en Asia de la mano del talentoso presentador mexicano, quien poco a poco se va haciendo de un nombre a nivel internacional, al incluso estar trabajando en estos momentos en un proyecto grabado en Australia, donde vive desde el verano.

Se buscará al mejor comediante

La emisión, que será producida por Eugenio Derbez, reunirá a 10 personas que cuentan con un peculiar sentido del humor y que sueñan convertirse en los mejores comediantes.Pese a que todos persiguen el mismo sueño, solo uno será elegido como el gran ganador, haciéndose acreedor al premio económico de 1 millón de pesos (50 mil dólares).

"No, no es una serie, no es un programa de sketches, no es una película, no es una telenovela... Es... no sé qué es... ¡Es más bien un experimento!", escribió Derbez en la descripción de un video que compartió en Instagram.

Un experimento que pondrá a prueba a los concursantes

Aunque Derbez y Amazon Prime no han brindado mayores detalles sobre la temática del programa, la emisión de Hitoshi Matsumoto: Presents Documental fue famosa por poner a prueba la paciencia y el sentido del humor de los concursantes ante las situaciones más extremas, por lo que habrá algunos que no tendrán la valentía o la disposición de realizar, sin molestarse, los retos que les pongan.

"En este experimento van a ver que ser comediante, es cosa seria... Muy pronto podrán verlo en Amazon Prime Video", dice Derbez en otro video promocional.

¿Te imaginas estar encerrado con 10 personas, por seis horas y vivir las experiencias más extrañas?

La versión japonesa de LOL: Last One Laughing consiste en reunir a los concursantes alrededor de una mesa rectangular, por espacio de seis horas y someterlos a diversos retos que deberán realizar si es que desean convertirse en la última persona en pie.

No parpadear, no reírse, usar disfraces cómicos y hasta ridículos, forman parte de este desafío que otorgará la victoria a la única persona que sea capaz de hacer reír a los demás, pero a costa de conservar la seriedad, ya que de lo contrario, también será eliminado. Todo está permitido y los límites los ponen los participantes.

Además de tener que superar estas situaciones, también deben lidiar con el ojo crítico del presentador, quien desde un lugar cercano, observa todo lo que sucede al interior de la habitación con la ayuda de unas pantallas de televisión.

En caso de que él note alguna conducta fuera de lo normal o que se haya cometido alguna falta, entonces ingresará a la habitación y le mostrará la tarjeta amarilla o roja al infractor, como si se tratara de un partido de fútbol. Hasta el momento se desconoce la identidad de los 10 participantes que formarán parte de esta primera temporada, pero se espera que con el pasar de las semanas se conozcan mayores detalles al respecto.