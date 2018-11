Por una noble causa, en patines y sin dinero, esta joven ha logrado pagar la escuela de muchas niñas

*Hacer el bien sin mirar a quien, pareciera que este lema le queda a la perfección a Yanise Ho, una joven de 23 años originaria de Hong Kong, cuya aventura comenzó hace siete meses. Sin un peso en el bolsillo únicamente una mochila, sus patines y todas las ganas del mundo por ayudar a impulsar a niñas, salió de Miami para recorrer de costa a costa Estados Unidos, confiando en que durante su camino encontraría a personas que la ayudarían y así fue, comida y alojamiento nunca le hicieron falta. Pero… ¿cuál era la misión que esta joven llevaba consigo misma?

La razón por la que Yanise recorrió este país, tiene una noble causa. Existen muchas niñas y jóvenes con derechos y capacidades de estudiar, sin embargo, no todas pueden hacerlo algunas por no contar con recursos y otras más por teorías machistas que hacen ver que las mujeres son más débiles. Ho, pretende que las personas tomen conciencia sobre la importancia de la educación y lo hace de la mano de ‘One Girl Can’, una organización sin fines de lucro que financia becas para educación secundaria para niñas que lo necesitan.



En declaraciones a Inside Edition, la entusiasta Yanise reveló: “Las mujeres son capaces y fuertes, no deberían limitarlas. Durante siete meses conocí muchas personas, que me brindaron comida y un hogar. Llegué a mi objetivo de demostrar que siendo mujer se pueden hacer las cosas y aunque me topé con frío, lluvias y fuertes vientos, logré el reto: ayudar a más niñas con una beca”, finalizó emocionada. Tras demostrar que el querer es poder con su entrañable aventura en patines, logró recorrer cientos de kilómetros y en cada paso inspirando a una niña a tomar la beca.

La gran historia de Ho no finalizó en este viaje sino fue el trampolín para comenzar una nueva y emotiva campaña ‘becar a niñas en Kenia’, sí lees bien, en Kenia y la aventura ya está en marcha. Yanise por medio de un donador anónimo y una fundadora (sistema para recibir donaciones) está recolectando dinero para pagar becas escolares a niñas en aquel país. La dinámica funciona de la siguiente forma: por cada dólar que las personas den en el sistema, el donador anónimo donará el doble de la cantidad hasta llegar a un límite de $40,000 dólares (nada más ni nada menos que $802,400 pesos mexicanos). Si se logra llegar a la meta lo recaudado será entregado a la organización ‘One Girl Can’ y con ello se pagaría la escuela secundaría para un aproximado de 80 niñas en Kenia. Yanise Ho, la ahora famosa chica en patines ha logrado tocar el corazón de más de uno, con su peculiar bondad y ganas de mejorar el mundo.