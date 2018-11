Más de 20 años de amistad y complicidad saltan a la vista. Thalía y Lili Estefan son las consentidas del espectáculo latinoamericano y al público le encanta verlas juntas, interactuando y presumiendo de la hermosa amistad que las unió en la década de los 90, fecha en la que la cantante y actriz se robaba todo el protagonismo de los televidentes con uno de los personajes más recordados de su carrera como actriz, Marimar.

En la imagen, Lili Estefan y Thalía bailan durante un episodio de Nuestra Belleza Latina de 2016.

Desde entonces, Thalía y Lili -quien puso en contacto a la cantante con sus tíos Gloria y Emilio Estefan- se han mantenido unidas y una muestra de ello es el video que recordamos a continuación, donde se reafirma el carisma que caracteriza a la presentadora de El Gordo y la Flaca y su cercanía con la intérprete.

Ambas protagonizaron un divertido video en el que Lili cumple su sueño de cantar -junto a la intérprete mexicana- el exitoso tema No me acuerdo. “No me acuerdo dónde dejé a Lili”, dice Thalía al inicio. Acto seguido, aparece a Lili -quien se escondía debajo de la cola del vestido de la mexicana- y comienza a cantar el coro de la canción. “¡Ay te amo tanto!”, le respondió Thalía. “Llevo meses muriendo de ganas por cantar la canción contigo y hablamos todos los días”. Luego ambas continuaron bromeando junto al esposo de Thalía, Tommy Mottola, e incluso ¡se sentaron en las piernas del empresario!

El clip fue compartido por la misma presentadora de televisión y fue grabado la misma noche de los Latin Grammy Awards 2018, donde Thalía deslumbró con sus outfits: para la alfombra roja eligió un vestido negro con escote en V, lentejuelas doradas, tul y detalles en los hombros de LaBourjoisie y luego paralizó a todos los invitados dentro de la MGM Grand Arena con su segundo atuendo, el vestido dorado con escote bajo los hombros y mangas largas de Elie Madi que vemos en el video.