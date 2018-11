¡Sorpresa! La precuela de 'Juego de Tronos' no tendrá ni dragones ni Targaryens

Se había dicho que entre la trama actual (o más bien la que veremos en la próxima temporada, que se estrenará en abril) y la de la precuela de Juego de Tronos, que ya ha fichado a Naomi Watts, habría unos 10.000 años, pero en una entrevista con EW, el autor George R.R. Martin corrige esa cifra, asegurando que son "solamente" unos 5.000 años antes. Pocas cosas hay confirmadas de la nueva serie, pero se sabe que el título provisional es La Larga Noche, haciendo referencia al periodo histórico del universo ficticio en el que Poniente y Essos se veían sumidos en la oscuridad.

Es precisamente el tema de fechas el que deja claro que en la nueva ficción no habrá dos de los elementos más conocidos de la serie: los Targaryen y los dragones. "5.000 años sigue siendo tiempo antes de Valyria, la ciudad maldita en Essos donde aparecieron estas criaturas mitológicas y la Casa a la que pertenece Daenerys", más conocida como Khaleesi, revelaba el autor durante la entrevista. "En esa época, Poniente es un sitio muy diferente. No hay Desembarco del Rey, no hay Trono de Hierro, no hay Targaryens- Valyria apenas ha empezado a surgir y convertirse en el gran imperio que fue después. Hablamos de un mundo más viejo, diferente, y espero que eso forme parte del interés", añadía Martin.

Cabe recordar que los primeros dragones los encontraron los pastores de Valyrian en los volcanes de la península, y les consiguen domar con magia cogiendo el control de la zona. Mucho más tarde, cuando cae la ciudad y solo sobrevive la casa de los Targaryen es cuando se afianza su dominio. Esta línea temporal deja claro que, si la serie tiene una larga vida, la afirmación de que no aparecerán los dragones y la conocida casa a la que pertenece Khaleesi podría ir diluyéndose.

Con Naomi Watts como protagonista, la sinopsis de esta nueva serie se ha revelado como "crónicas de un mundo que pasa de la Era dorada de los Héroes a su momento más oscuro. Una cosa está clara: desde los terroríficos secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, así como los misterios del Este, los Starks de leyenda... no es la misma historia que ya pensamos que sabemos", revelaba HBO en su anuncio de la producción.

