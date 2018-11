Robert de Niro se separa después de 20 años de matrimonio

¿Qué está pasando en Hollywood? Un día después de que se anunciase la ruptura del oscarizado actor Alfonso Cuarón, otro peso pesado de la industria del cine ha dicho adiós a su matrimonio. El legendario actor Robert de Niro y su esposa, Grace Hightower, se han separado después de 20 años de matrimonio y dos hijos en común. La que fuera una de las parejas más estables de la Meca del Cine, después de estar juntos treinta años, ha decidido emprender caminos diferentes.

Se conocieron en 1987 y se casaron diez años después - el 17 de junio de 1997-. Ambos actores tienen dos hijos en común, Elliott, de 20 años y Helen Grace, de 7, y residen en Nueva York. Según una fuente cercana a la familia señaló en la revista People que "a veces, las cosas no funcionan de la manera que uno espera o quiere".

Según Hollywood Reporter y Page Six, De Niro, de 75 años, y Hightower, de 63 años, no viven juntos desde hace algún tiempo. No es la primera vez que han tenido problemas en su relación. Según informó TMZ, el actor ya había solicitado el divorcio en 1999, pero este proceso nunca llegó a ser oficial. En 2004, la pareja renovó los votos matrimoniales rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos Martin Scorsese, Meryl Streep, Ben Stiller, Tom Brokaw y otros.

La última vez que vimos al actor de Wizard of Lies y a su esposa fue en la alfombra roja de la 72ª edición de los premios Tony el pasado mes de junio en Nueva Yorrk. De Niro siempre ha tratado de mantener su vida privada lejos del ojo público y su última aparición nada hizo sospechar que había crisis entre ambos y mostró su lado más tierno al hablar de su familia. "Hay grandes momentos y momentos también de tristeza", dijo sobre el modo de criar de sus hijos. "A veces eres la última persona con la que quieren tratar. Es como cuando llevas a tus hijos a la escuela y se hacen mayores y no quieren darte la mano o despedirse de ti ".

Recordemos que hace tres años el actor confesó una de las verdades más dolorosas. Su hijo Elliot tiene autismo. Él es su primer hijo de su segundo matrimonio con Grace Hightower y ya en 2013 el actor hizo una referencia al hecho de lo complicado que era criar a un niño con necesidades especiales. Durante una entrevista en televisión por El lado bueno de las cosas, De Niro rompió a llorar al hablar sobre el hijo del director del filme, David O. Russell, que padece desorden bipolar como el protagonista de su película. “No me quiero emocionar, pero sé exactamente por lo que él está pasando”, dijo De Niro, que entonces no había confesado que su hijo Elliot padecía autismo.

Además de sus dos hijos con Hightower, el actor tiene otros cuatro hijos más: su hija Drena, de 47 años, y su hijo Raphael, de 42 años, de su unión con su primera mujer, Diahnne Abbott, así como los hijos gemelos de 23 años, Julian y Aaron, que tuvo gracias a un vientre de alquiler con su exnovia, Toukie Smith.