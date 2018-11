Nicole Kidman es su peor crítica y su opinión de esta escena de 'Big Little Lies' lo demuestra

Es una de las actrices más prolíficas y exitosas del panorama actual, pero lo lleva siendo más de 30 años. Con sus más y sus menos, Nicole Kidman se ha labrado una carrera de éxito que ahora reluce más que nunca, a sus 51 años. El año pasado se llevó todos los premios de televisión por Big Little Lies y este se prepara para estrenar su tercera película del año, Aquaman, en donde interpreta a la reina Atlanna. Para ella es un no parar y, aunque no todos sus proyectos tienen el mismo éxito que la serie de HBO, lo cierto es que de todos se lleva una enseñanza.

El rodaje de la segunda temporada de Big Little Lies comenzó la temporada pasada

Sin embargo, Nicole es la más exigente de sus críticos, e incluso lo que para todos es impecable para ella podría mejorarse. Así lo ha revelado en una extensa entrevista con la revista especializada Variety, que la ha nombrado show woman del año, y en la que ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus proyectos pasados y presentes. Ha hablado de una de las escenas más aclamadas de la primera temporada de Big Little Lies, la escena de la terapia de pareja en la que se aprecia con claridad la tensa relación entre su personaje, Celeste Wright, y el de su marido, Perry, interpretado por Alexander Skarsgard. "Este es el personaje del que más me habla la gente", confiesa la actriz, protagonista de Moulin Rouge. "Cuando vi la escena de la terapia, a la que la gente respondió mucho, pensé que estuve terrible", añade, dejando claro que ella misma es la peor de sus críticas. "Creo que no me gustó porque me sentía demasiado expuesta y vulnerable, probablemente era demasiado para mí", explica.

Sobre el papel de Meryl Streep en la próxima temporada de la serie, Nicole ha dicho que para incluso una actriz de su talla, la presencia de la tantas veces oscarizada intérprete es intimidante. La protagonista de Memorias de África toma el papel de la madre de Perry, suegra, por tanto, de Celeste Wright, así que la australiana y la estadounidense comparten muchas escenas en la segunda tanda de episodios de Big Little Lies, que saldrá en 2019. "Siempre me pongo nerviosa, pero ahora, frente a ella, no quieres que piense '¿quién es esta amateur?' Además queremos que salga una ficción en la que ella salga ganando. Reese (Witherspoon, coproductora) queríamos hacer esto para ella y para todas las demás mujeres. Tienen papeles mucho más fuertes esta vez", explicaba Nicole Kidman durante la entrevista.

¿Una tercera temporada de Big Littte Lies?

También ha tenido la oportunidad de hablar sobre la posible tercera edición, una que ya esperan los fans de Big Little Lies incluso sin haber visto la segunda. "Sería muy difícil volver a reunir a todos, pero nos encantaría hacerlo", ha revelado Nicole, que junto a Reese Witherspoon lleva el protagonismo delante y detrás de las cámaras.