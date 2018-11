Adamari López agradece por todas las muestras de cariño que ha recibido durante su enfermedad

Luego de permanecer hospitalizada por más de un mes, Adamari López ahora guarda reposo en su casa. Mientras se recupera exitosamente, ‘Ada’ prepara su regreso al programa Un Nuevo Día, así como a sus actividades habituales. La presentadora, conocida como ‘La Chaparrita de Oro’, no ha dejado de agradecer las muestras de cariño por parte de sus fieles seguidores, quienes estuvieron pendientes de su salud durante todo este tiempo. A través de sus redes sociales, ‘Ada’ compartió algunos de los regalos que sus fans le enviaron a casa mientras ella estuvo internada, y les reiteró su cariño por los lindos detalles que tuvieron con ella y su familia.

Aunque no ha precisado cuando regresará a las cámaras de televisión, parece que aún hay un largo camino por recorrer, pues en los videos que compartió en Instagram Stories se alcanza a escuchar su voz todavía un poco rasposa, como consecuencia del virus de la influenza que padeció. La conductora de 47 años fue mostrando a sus fans los paquetes que llegaron a la puerta de su casa y a su lado estaba la pequeña Alaïa, a quien también le tocaron algunos regalitos.

Desde Puerto Rico y diversas partes de los Estados Unidos, Adamari recibió camisetas, trajes de baño, productos de belleza entre otros. “Mucho que agradecer a todo el mundo que ha orado por mí y que siguen enviando hermosos detalles”, se escucha decir a ‘Ada’ en uno de los clips. Su hija de tres años también interactúa en los videos y parece fascinada con la cantidad de envíos que recibieron ella y su mamá.

La recuperación de Adamari López

A través de una llamada telefónica realizada el lunes pasado al programa Un Nuevo Día, la pareja de Toni Costa dio a sus colegas del show y a los televidentes la mejor noticia de todos, pues reveló que ya había salido del hospital. “Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones”.

También habló acerca de su proceso de recuperación y del arduo camino que aún le queda por recorrer antes de regresar a la televisión. “Esto es día a día, yo he visto una mejoría bastante grande... tengo terapia todos los días para poder fortalecer el cuerpo, estuve muchos días en cama y me falta fortalecer mucho la parte física y es quizá lo que me tome más tiempo y lo más lento. La parte de la voz… y la parte pulmonar, poder respirar normal, poder tener más capacidad de tener aire sin ahogarme, sin agitarme, esa parte me cuesta un poco más de trabajo. Pero es día con día”, expresó la presentadora a sus compañeros que la escuchaban con gran atención.