Thalía se presentó en el concierto Las Que Mandan, organizado por una radiodifusora, en donde el público presente la ovacionó, tras resolver astutamente junto con Natti Natasha la falla de audio que sufrieron mientras interpretaban el exitoso tema No Me Acuerdo.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el concierto en Los Ángeles, en el que se dieron cita grandes intérpretes de la música latina, entre ellas Thalía, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, entre muchas más. El evento se llevó a cabo en The Forum y fue organizado por K-Love. Es importante mencionar que la estación de radio logró juntar en el mismo escenario a Thalía y Paulina Rubio, luego de más de 20 años que no asistían juntas a un masivo.

VER GALERÍA

La cantante mexicana subió al escenario luciendo un vaporoso y llamativo vestido amarillo y el público se entregó a ella cantando temas como; A Quien Le Importa, Arrasando, Amor a la Mexicana, comprobando que su popularidad sigue tan vigente, como hace más de 30 años cuando inició su carrera musical.

Para su última interpretación, Thalía invitó al escenario a la cantante Natti Natasha para enloquecer a los presentes en el auditorio con No Me Acuerdo, tema musical que ha alcanzado millones de reproducciones desde su lanzamiento. Durante la interpretación algo sucedió en la parte técnica, porque el audio de la música desapareció, pero como todas unas profesionales, tanto Thalía como Natti, continuaron cantando a capella, pues sus micrófonos seguían abiertos e invitaron al público que las apoyara en los coros, y los presentes enloquecieron con la actitud que las dos estrellas tuvieron ante el inconveniente.

Más notas como esta:

Con mucho humor, Thalía defiende su pijama de las críticas

¿Cómo nació la amistad entre Thalía y Lili Estefan?

"Así es que se canta, con el corazón, nos falló el sonido, pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, ¿si no me acuerdo? No pasó", fueron las palabras de Natti Natasha en su cuenta Instagram en donde se puede apreciar el momento en el que falló el audio y este video ha tenido más de un millón de visitas.

VER GALERÍA

Entre cantos y aplausos, las cantantes mexicana y dominicana se llevaron la ovación de los espectadores que reconocieron lo profesionales que son gracias a su improvisación, además las redes sociales no se hicieron esperar con los comentarios positivos y de admiración para ambas intérpretes. "Te quedaste pasmada cuando se fue el sonido, pero al final triunfaron como reinas, Thalía supo manejar muy bien la situación, algo similar paso con Maluma cuando se le atoró la caja del apuntador".

"¡Bellísimas las dos! Pero la experiencia que tiene Thalía y la presencia en un escenario, lo es todo, es una genial Thalía y bellísima", "Como se nota que Thalía es 100% profesional, en ningún momento se opacó o se quedó, siguió su show como si nada pasara, ¡genia total!", "A quien les haya apagado el sonido le salió el tiro por la culata, porque se lucieron aún más".