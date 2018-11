Mandy Moore, de 'This Is Us', una novia de rosa en su boda con el músico Taylor Goldsmith

Mandy Moore ha compartido una preciosa foto de su boda con Taylor Goldsmith. La actriz y el músico se dieron el 'sí, quiero' el pasado domingo, tal y como ha contado la protagonista de This Is Us en sus redes sociales junto a una preciosa foto en blanco y negro. Aunque la intérprete no acostumbra a compartir los aspectos más personales de su vida privada en redes, Mandy ha hecho una excepción y en tan solo unas horas la publicación roza los 700.000 'me gusta' y supera los 10.000 comentarios. Entre las felicitaciones, encontramos las de dos de sus compañeras de raparto en la serie, Chrissy Metz y Susan Kelechi Watson. "¡Felicidades, Mady y Taylor! Os deseo lo mejor y una vida maravillosa juntos y llena de salud, felicidad y amor", ha escrito la primera. "Sí, sí y más sí", ha añadido la segunda.

La actriz eligió para la ocasión un romántico vestido rosa de Rodarte. Los zapatos también eran rosas, al igual que el velo y los adornos que lucía en el pelo, como se observa en esta foto compartida por la estilista Ashley Streicher en Instagram.

La boda tuvo lugar en Los Ángeles, concretamente, en el jardín de la casa de Mandy. La ceremonia, que comenzó con la puesta de sol, destacó por su estilo Boho; con alfombras rodeando el altar, y flores y plumas decorando el lugar. La pareja se juró “amor eterno” con sus familiares y amigos más cercanos como testigos, entre los que se encontraban actores como Wilmer Valderrama, Milo Ventimiglia o Sterling K. Brown.

El broche de oro a este día tan especial, lo pusieron en el local The Fig House, donde pudieron degustar todo tipo de comida y probar hasta doce tipos diferentes de pastel. Había “carne, pollo, comida vegetariana, alimentos crudos, charcutería…. Además de whiskey y mucho vino”, relató una fuente cercana a E!News. Mandy sorprendió a sus invitados con otro vestido para la fiesta. Cambió el espectacular diseño de Rodarte por un traje negro, con el que subió a cantar al escenario con su marido y se divirtió en el photocall con sus amigas.

La actriz habló en CNN de sus planes de boda y ya adelantó que no quería que fuera una celebración tradicional. "No creo que sea un enlace convencional, pero expresará el amor que nos tenemos y la vida que hemos construido juntos", manifestó. También reveló que tenían intención de ampliar la familia con Taylor, con quien se prometió en septiembre de 2017. "Ser madre es un papel que siempre he pensado que realizaría algún día", señaló.

Mandy Moore, de 34 años, estuvo casada anteriormente con el cantante Ryan Adams. Se divorciaron en 2015 y ahora la actriz comienza una nueva etapa al lado de Taylor Goldsmith, de 33 años, a quien conoció por redes sociales. “Me siento muy comprendida y apoyada por él. He encontrado a la persona adecuada y sé que podemos enfrentarnos juntos a cualquier cosa”, comentó la protagonista de This Is Us recientemente.