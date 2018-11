Paulina Rubio causó revuelo cuando durante un concierto expresó desde el escenario: "we love you Donald Trump", aunque al terminar el evento y ser entrevistada, recalcó que su comentario fue de forma irónica. Durante el show que la chica dorada presentó en The Forum en Los Ángeles, como parte del evento Las Que Mandan, organizado por la estación de radio K-Love, la cantante mexicana interactuó con los presentes y entre sus palabras de agradecimiento expresó; "Qué gusto, qué honor. Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche. ¿Estamos listas? ¡Arriba las mujeres, arriba las que mandan! Donald Trump nos gustas, te amamos Donald Trump. ¡Las mujeres mandan, chicas! y en California desde antes, desde ahora y con todo mi cariño y con todo mi amor, ¡arriba los latinos del mundo!".

Entre aplausos y algunos gritos del público que se dio cita en el recinto, la chica dorada continuó su presentación interpretando sus temas, frente a la mirada de los asistentes que quedaron desconcertados por las palabras dirigidas al mandatario estadounidense. El video con su comentario fue publicado en Instagram y en pocas horas había alcanzado miles de reproducciones en donde la gran mayoría de los comentarios eran en contra de las frases expresadas por Paulina.

Al finalizar el evento a través de Facebook Live una reportera de K-Love preguntó con respecto a las palabras que dijo y la intérprete de Ni una sola palabra, señaló que lo había hecho de forma sarcástica e irónica y además agregó que los hispanos tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos; “Nosotros estábamos aquí antes de que él fuera presidente".

Ante los ataques que recibió por sus expresiones, Paulina Rubio escribió a través de su cuenta personal de Instagram, que en muchas ocasiones el sarcasmo no es traducido correctamente. "A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente y mi opinión al respecto no ha cambiado. Sometimes sarcasm doesn’t translate, and this was the case this time. The record shows that I’m not a fan of the president and my opinion on this matter has not changed".

A pesar de aclarar el motivo que la orilló a decir esa expresión hacía el mandatario norteamericano, el revuelo en redes sociales ha sido muy grande, ocasionando la molestia entre la población, sobre todo porque Donald Trump se ha comportado de forma descortés con el pueblo mexicano y en general con todos los latinoamericanos.

Algunas de las celebridades hispanas que no están de acuerdo con la forma de pensar del político y se han manifestado en contra de sus ideales son Shakira, Eva Longoria, America Ferreira, Miguel Bosé, Diego Luna, Camila Sodi, y muchos famosos más, que no han dudado en exponer su inconformidad por la forma de pensar y actuar del presidente estadounidense.