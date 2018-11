Adamari López sorprendió al ser parte nuevamente de Un Nuevo Día mediante una llamada telefónica. La presentadora lleva ya más de un mes de ausencia del programa matutino por problemas de salud y por fin la pudimos escuchar después de dejar el hospital. “Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones”, comentó la conductora con gran ánimo.

Ada, como la llaman sus compañeros con cariño dio detalles de todo el proceso que ha vivido al sufrir influenza. “Esto es día a día, yo he visto una mejoría bastante grande... tengo terapia todos los días para poder fortalecer el cuerpo, estuve muchos días en cama y me falta fortalecer mucho la parte física y es quizá lo que me tome más tiempo y lo más lento. La parte de la voz… y la parte pulmonar, poder respirar normal, poder tener más capacidad de tener aire sin ahogarme, sin agitarme, esa parte me cuesta un poco más de trabajo. Pero es día con día”, expresó la presentadora a sus compañeros que la escuchaban con gran atención.

La conductora comentó también que una de las cosas que más quiere es recuperarse para poder volver cada mañana a los estudios de Telemundo. “Cuando me iban dando terapia y me preguntaban que quieres hacer yo decía ‘yo ir a trabajar’ [y le comentaban] eres de las pocas personas que dicen que lo que quieren es ir a trabajar, yo disfruto mucho mi trabajo y quisiera recuperarme por completo para vivir mi vida lo más normal posible, haber cuanto dura, yo estoy poniendo todo de mi parte para estar fuerte, para estar bien, por mi, por Alaïa, por mi trabajo, por la gente, por mi familia que han estado super preocupados. Hay muchas razones para poner de mi parte, trabar de alimentarme mejor”, expresó haciendo un esfuerzo por hablar, pues aún tiene que recuperar su voz.

La puertorriqueña recordó a todos los televidentes la importancia de cuidar la salud para que no pasen por lo que ella ha tenido que atravesar. “Hay que escuchar más nuestro cuerpo, hay que seguir las indicaciones de los doctores y así podemos conservar un poco más de salud en nuestra vida… vacúnese contra la influenza, todavía están a tiempo, que nos puede liberar de una entrada al hospital y unas complicaciones que no son necesarias”.

Después de asistir en Nueva York al desfile del Mes de la Hispanidad, el pasado 14 de octubre, fue cuando Adamari expresó mediante un video en Instagram que se encontraba enferma. “Me he sentido súper malita en estos días y no me ha quedado otro remedio que venirme a poner un suero”, expresó. Por desgracia el padecimiento se complicó por lo que tuvo que ser internada para recibir atención especializada y afortunadamente ya se encuentra nuevamente en su hogar.