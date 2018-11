El constante 'déjà vu' de Paris Hilton: rompe con su novio meses después de comprometerse ¡y ya van 3!

Ha vuelto a pasar. Paris Hilton ha roto con su prometido, el actor Chris Zylka, sólo once meses después de que el intérprete de The Leftovers le pediese matrimonio durante sus vacaciones en Aspen. "Terminaron y cancelaron su compromiso a principios de este mes. Su relación comenzó a ir mal tras dos años juntos", dijo una fuente cercana a la estrella de la realidad al medio JustJared, que ha informado de la noticia este lunes. "París se dio cuenta de que Chris simplemente no era el indicado, y las cosas entre ellos habían do demasiado rápido. París espera que los dos puedan seguir siendo amigos y le desea lo mejor a Zylka', ha revelado otra fuente de la pareja a TMZ.

VER GALERÍA

La DJ y empresaria, de 37 años, ha 'confirmado' la noticia al borrar todas las fotografías junto al protagonista de Shark Night, aunque su último post en Instagram, publicado el domingo, revelaba cómo se encontraba tras este tercer intento fallido de pasar por el altar. "La hizo fuerte a pesar de las millones de cosas que la hicieron daño", ha escrito la bisnieta de Conrad Hilton, fundador de los famosos hoteles que llevan su apellido. Paris, muy activa en las redes sociales, no ha compartido una instantánea junto a Chris desde septiembre.

Precisamente a través de esta red social, la pareja anunciaba su compromiso a principios de año. "He dicho sí. Muy contenta y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y alma gemela. Perfecto para mí de todas las maneras. Entregado, leal, cariñoso y bueno. Me siento la chica más afortunada del mundo. Eres mi sueño hecho realidad. Gracias por mostrarme que los cuentos de hadas existen", escribía junto a las imágenes en las que él, de rodillas, mostraba el anillo a Paris.

VER GALERÍA

La empresaria y el actor y modelo estadounidense de origen ruso se conocieron hace ocho años, pero fue hace dos cuando iniciaron su relación. El ya dejaba claro que lo suyo con Paris iba muy en serio, pues, con motivo de su primer aniversario, sorprendía a su chica tatuándose en el antebrazo su nombre con la tipografía característica de Disney.

No es la primera vez que la millonaria heredera se compromete. En su historia amorosa hay hasta dos compromisos oficiales y algunos más rumoreados, pero nunca ha conseguido vestirse de novia. El primer compromiso fue con el modelo Jason Shaw, cuando sólo tenía 20 años y tras unos meses de relación. Después llegaría Paris Latsis, con quien estuvo entre 2004 y 2005.Tras anunciar en mayo de ese año su compromiso, la pareja daba por finalizaba su relación en octubre y, sólo semanas después, veíamos a la DJ y empresaria con Stavros Nicharos. People declaró entonces que el motivo por el que la joven había decidido cortar con el magnate griego era que se sentía demasiado joven para estar comprometida.

Aunque el compromiso nunca llegó a ser oficial, en 2008 Paris mostró su intención de casarse con su entonces pareja, Benji Madden, cuñado de Nicole Richie. Lo mismos ocurrió con la estrella de The Hills, Doug Reinhardt, con el que también anunció su intención de casarse en febrero de 2009.