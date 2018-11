Aunque Aracely Arámbula es una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento, la actriz es muy discreta en cuanto a su vida privada se refiere. En más de una ocasión, la han relacionado con diversos personajes, sin embargo, algunos de ellos sólo han sido rumores, mientras que con otros sí se ha dado una oportunidad en el amor. Según sus propias palabras, se mantiene soltera y en sus redes sociales reveló el motivo por el cual no tiene galán.

La protagonista de La Doña compartió un video en el que aparece presumiendo su figura de impacto y en uno de los tantos comentarios de sus seguidores, uno de ellos escribió: “¿Por qué esas mujeres tan guapas y con ese cuerpo no le duran las parejas?”. A lo que ‘Ara’ respondió de la mejor manera: “Porque la gente libre vive mejor. Podemos elegir y cambiar y no se tienen que enterar… verso sin esfuerzo”.

Con esta respuesta, Aracely dio a entender que estaba soltera y que su supuesto reencuentro con Arturo Carmona no eran más que rumores. Años atrás, en 2011 se dijo que los artistas mantuvieron una relación, la cual nunca se confirmó. El flechazo entre ambos se habría dado cuando trabajaron en la obra de teatro Perfume de Gardenias. A siete años de haber sido relacionados, a principios de este mes se volvieron a encontrar, lo que ha dado pie a los rumores de una posible reconciliación.

Sobre esto, el actor de 42 años respondió a los cuestionamientos que lo relacionan sentimentalmente con Aracely Arámbula. “Ya me di cuenta que siempre que la saludo va a suceder esto, ¿no?”, dijo a las cámaras del programa Hoy al acudir a un evento en la Ciudad de México. “Lo que les puedo decir es que somos compañeros, vamos a encontrarnos en proyectos, vamos a encontrarnos en fiestas de compañeros como fue el caso de Halloween”, señaló Carmona, refiriéndose a su más reciente encuentro en una fiesta de disfraces, a finales del mes pasado. “Estamos en el medio, estamos en un mundo que parece ser muy grande pero también es muy pequeño”.

¿Y cómo está su corazón?

Esta no es la primera vez que se les ha visto juntos. En septiembre pasado, Aracely y Arturo fueron fotografiados en un restaurante y ante esto, la prensa cuestionó a la también cantante sobre su situación sentimental. “Bueno, es que este corazón es muy grande… no, la verdad es que tengo dos amores muy grandes que son Miguel y Daniel (sus hijos con Luis Miguel) y, por ahorita, estamos muy felices así, no hace falta, no me da tiempo”, comentó al programa Suelta la Sopa. “Por supuesto, hay una gran, gran amistad, ¡claro! Nos queremos muchísimo, pregúntale a Arturo, pero ¡es que no habla!”, dijo Arámbula acerca de Carmona.