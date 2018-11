Los compromisos de Cesc Fábregas, jugador del Chelsea, lo mantienen atado a la capital londinense, pero eso no es excusa para que su mujer, Daniella Semaan, disfrute de unos días de descanso, y si es con amigos mejor. La modelo libanesa y su hija María Taktouk se ha unido a las vacaciones familiares de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo en Dubai, donde se les ha visto disfrutando del parque acuático con sus hijos. Ambas parejas mantienen una gran amistad y las dos WAG’s no pierden la oportunidad de divertirse juntas.

El futbolista argentino ha aprovechado el parón de La Liga para relajarse unos días con su mujer y sus tres hijos, Thiago Mateo y Ciro, en Dubai, donde también coincidió con el francés Paul Pogba, jugador del Manchester United. Pero sin duda, el reencuentro más especial para su mujer ha sido con su amiga Daniella, que se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos con su hija María, fruto de su primer matrimonio con el magnate libanés Elie Taktouk, para pasar unos días con la familia argentina.

Las dos WAG’s han compartido en sus redes sociales los mejores momentos de sus vacaciones juntas. La mujer de Messi ha publicado en su Instagram una fotografía con su marido en un restaurante de la ciudad y en sus stories ha retratado la “noche de chicas” con la libanesa y su hija. Sobre una imagen de las tres disfrutando de la noche dubaití, Antonela escribió en inglés “con mis chicas” acompañado de la consigna “Girl power” (el poder de las chicas).

La mujer de Fábregas, por su parte, ha compartido una imagen de las dos mirando al mar y con una espectacular piscina a sus espaldas junto al mensaje: “Quality time with the purest soul I know” (Tiempo de calidad con el alma más pura que existe). “Te quiero hermana”, añadió Daniella, seguido del hashgtag “No one like you” (Nadie como tu). Una bonita dedicatoria que ha hecho extensible a Messi en una segunda fotografía en la que aparecen los cuatro y les agradece “los bonitos recuerdos compartidos”. Además, Daniella destaca que se sintieron como en casa en Dubai y que están deseando volver.

Cesc Fábregas y Lionel Messi forjaron su amistad durante los años en los que ambos se formaron en la Masía del Barça. Ahora, a pesar de que el catalán lleva más de cuatro años en la Premier League su amistad sigue intacta y reforzada por la buena relación entre sus mujeres. Las dos WAG’s son inseparables y ambas parejas han viajado juntas en varias ocasiones y no es la primera vez que Daniella pasa unos días con Leo y Antonella. Días antes de su boda con Cesc en agosto de este año, estuvo con los argentinos en su casa de Ibiza organizando el enlace.