Jacky Bracamontes enseña el ultrasonido de sus bebés y revela por qué lloró de emoción

Faltan solo unas semanas para la llegada de las gemelitas de Jacky Bracamontes, y no podría estar más feliz y emocionada, pues pronto las tendrá en sus brazos. Como toda madre en ‘dulce espera’, Jacky anhela conocer sus caritas, pero gracias a la tecnología esto es posible y, de hecho, ella y su esposo Martín Fuentes se llevaron una grata sorpresa en el último ultrasonido 3D de Paula y Emilia, pues una de las dos niñas les sonrío… ¡Sí, así como lo lees!

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, la pareja compartió el video del ultrasonido y en el material se alcanza a apreciar la carita de una de sus dos hijas e incluso, se distingue una pícara sonrisa y hasta un puchero. Según Jacky se trataba de Paula y en su cuenta de Instagram presumió el emotivo video y lo acompañó con la siguiente descripción: “Hoy Paula nos sonrió y ¡hasta puchero nos hizo! Me sacó las lágrimas de emoción, ¿verdad Martín Fuentes?”.

La también actriz, quien tiene otras tres pequeñas con su esposo, acompañó la descripción de su tierno video con los hashtags #happymom, #twins y #yacasi. Con él último de ellos, Jacky dejó ver que es cuestión de semanas para que Paula y Emilia lleguen a sus vidas. En una entrevista reciente con el programa de televisión Hoy, la ex reina de belleza reveló que tienen previsto que las niñas nazcan en diciembre, justo a tiempo para las fiestas navideñas. “Yo creo que va a ser diciembre, ellas deciden, pero yo creo que va a ser diciembre…”.

Hasta hace unas semanas, Jacky había mantenido en completo misterio el nombre de sus bebés. La también actriz de 38 años compartió que ella y su marido ya habían decidido el nombre de Emilia, pero que les faltaba el otro. Con una fotografía de lo más tierna, Jacky reveló en su Instagram que, después de pensar en varias opciones como Camila, Paula o Alexa, al fin se habían decidido por Paula.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- ¡Otro más! Jacqueline Bracamontes celebró su baby shower con sus fans

- Con esta fotografía, Jacky Bracamontes reveló el nombre de sus gemelitas

Momentos de angustia

Aunque este embarazo le ha traído grandes satisfacciones, Jacky reveló que también ha vivido momentos de angustia, como cuando los doctores le dijeron que las niñas podrían nacer con Síndrome de Down. “Me saqué un estudio para checar cómo venían las bebés y me asustaron a la hora de que el resultado salió positivo en cuanto a Síndrome de Down; pero positivo por el riesgo, porque conforme pasa la edad hay más riesgo”.

El esposo de Jacky, Martin Fuentes, explicó ante las cámaras de Suelta la Sopa cómo ocurrió todo. Detalló que, estando en Estados Unidos, pidió a los doctores que hicieran las pruebas pertinentes para asegurarse que sus hijas estaban bien, pero jamás imaginó saldría algo fuera de lugar en los exámenes: “El rango estaba en 91 y para decir que ya hay un indicio es de 92. O sea realmente te alarman. Así son los americanos”. Al llegar a México, hicieron otras pruebas y los médicos le explicaron a la pareja que no había nada de qué preocuparse. “Vinimos aquí a México y me dijeron ‘no, no hagan caso’”, recordó.