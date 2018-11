La salud de Adamari López aún tiene preocupados a sus admiradores. A pesar de que su pareja, Toni Costa, y sus compañeros de trabajo han dicho que va mejorando, la presentadora de Un Nuevo Día no ha reaparecido en las redes sociales y mucho menos en la pantalla chica. Alan Tacher es un gran amigo de la actriz puertorriqueña y durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammys, fue cuestionado sobre el estado de salud de Adamari al igual que de los rumores que la rodean y que aseguran que está embarazada. "No he platicado con ella. La quiero muchísimo. Pero he platicado con amigos muy cercanos a ella y se rumoraba que el embarazo y otras cosas, pero en realidad está enfermita", dio a un medio mexicano.

Alan se sumó a las declaraciones que los compañeros de trabajo han dicho sobre el estado de salud de Ada. "Por lo que yo sé y un amigo me ha confirmado, sé que tuvo un problema en los pulmones por una neumonía. No sé si es bronquitis o una neumonía que se le fue complicando, o la famosa influenza", dijo junto a su esposa Cristy Bernal. A través de sus representantes, Adamari contó al público que la enfermedad que la llevó al hospital fue una influenza, misma que la ha mantenido lejos de casa y de su hija de tres años, Alaïa.

Alan, a pesar de ser parte del programa matutino de Univision, tiene una buena relación con la presentadora de Telemundo. "Creo que va mejorando. Le mandamos un abrazo siempre. Somos competencia a nivel laboral pero somos seres humanos a nivel personal y antes que nada es la salud", concluyó el conductor antes de ingresar al MGM Grand Las Vegas.

Toni Costa y Alaïa extrañan a Adamari López en casa

Desde hace un mes, Adamari López se encuentra en recuperación por la influenza que deterioró su salud. La ojiverde de 47 años ha estado hospitalizada para evitar riesgos de contagio en casa. Su prometido y su hija, aunque han sabido cómo entretenerse durante la ausencia de Ada, la extrañan mucho y ya no pueden esperar a que el médico la dé de alta.

Aunque han sido pocas las noticias que Toni comparte al respecto, son suficientes para saber que la salud de Adamari evoluciona poco a poco. "Está mucho mejor y va todo súper bien", contó el bailarín español en una de sus Instagram Stories. Su hija es la más contenta con las buenas noticias y, después de varios días, por fin pudo visitarla en el hospital. "Aquí tenemos a Alaïa que va a visitar a mami y se va a vestir de doctora para curarla", agregó Toni al mostrar a su hija con un disfraz de doctora y un coqueto maletín. "Vamos a curar a mamá", dijo la pequeña poco antes de ir a visitar a su mamá.

