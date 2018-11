Giselle Blondet es una mujer de familia que además de guardar bellas memorias en su mente y corazón, tiene algunos objetos que le recuerdan cómo era su vida hace varios años. La juez presidente de Nuestra Belleza Latina encontró una fotografía en la que aparece con regalo muy especial que le obsequió su mamá. Contenta, compartió la foto y la historia con sus seguidores en las redes sociales, en donde posa junto a la muñeca que durante su infancia le dio tanta alegría y momentos llenos de felicidad.

"Este #tbt es con mi primera muñeca. Cuando mami falleció la encontré en su storage y se me encogió el corazón con el recuerdo tan bello que acompañó este regalo", escribió sobre el día que se reencontró con este juguete tan especial. Giselle reveló que de pequeña su familia tenía limitadas económicos, lo que aumentó aún más el significado de aquella muñeca. "Mami no tenía la posibilidad de comprarme muchos regalitos y recuerdo que me dijo que solo podría recibir uno, que lo pensara bien, y yo pedí esta muñeca (Baby Tender Love)", agregó. "Cuando llegó el día de Navidad y la vi bajo el arbolito no lo podía creer. ¡Fui la niña más feliz del universo! Gracias mami por enseñarme a valorar las cosas, los detalles, el amor", continuó llena de nostalgia.

Giselle no sólo recordó aquellos días, con este detalle también despertaron los fuertes sentimientos que aún tiene por su mamá, de quien guarda el mejor de los recuerdos en su corazón. "¡Te adoro, mami y todos los días doy gracias a Dios por haberme premiado con una madre como tú! ¡Besos hasta el cielo! ¡Te amo!", concluyó Giselle sobre este gran regalo que gracias a que su mamá conservó, aún está con ella.

Giselle Blondet, a punto de convertirse en abuela

La nostalgia no es lo único que hace sonreír a Giselle Blondet en estos días. La puertorriqueña anunció hace unas semanas que está a punto de convertirse en abuela. La buena nueva, que compartió en Despierta América, llega después de que la presentadora pasara un año ayudando a sus hijas Gabriella y Andrea a planear la boda de cada una. Días antes del enlace de Gabriella Trucco, Giselle se llevó una gran sorpresa cuando su hija menor le reveló que estaba embarazada.

Madre e hija ahora viven juntas esta bella etapa y mientras esperan la llegada de la cigüeña, su relación se ha hecho aún más cercana. Días atrás, las dos posaron para mostrar la "primera foto" del bebé que espera Gabriella. "Qué mejor manera de iniciar este mes de noviembre que con la foto del sonograma de mi nietecito/a", escribió la puertorriqueña junto a la imagen en la que junto a su hija presume el estudio médico. Aunque su emoción es muy grande, no revelaron el sexo del bebé. "Ya pronto les dejaremos saber si es niño o niña... ¡por lo pronto vamos a ver si adivinan!", dijo a sus seguidores, haciéndolos partícipes de esta bella etapa.

