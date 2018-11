Para mucha gente, la primera nevada del año da inicio a una temporada especial, llena de fiestas y reuniones familiares que los emociona al máximo. Mariah Carey es una de ellas y, considerada como la reina de la Navidad por las canciones que interpreta en esta época, celebró que Nueva York se pintó de blanco por primera vez en la temporada. Emocionada, publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar la felicidad que este clima logra en ella. "¡Miren la nieve!", dijo entre risas mientras viajaba en auto por las calles de Nueva York, y sacaba la mano para sentir en su piel algunos copos de nieve. De fondo, se escucha uno de sus éxitos que definen esta época: All I Want for Christmas is You.

Contenta, Mariah se dirigió a sus fans: "No puedo esperar para ir a Aspen y cantar este tema por primera vez. ¡Pero miren esto!", continuó emocionada, tanto que hasta cantó un verso de la canción sin dejar de sentir la nieve en su mano. Mariah contagió a sus seguidores con la alegría de la Navidad que ya está a la vuelta de la esquina, haciendo más grande la sensación de las celebraciones de fin de año, entre ellas Thanksgiving, que en un par de días reunirá a miles de familias.

Las palabras de Mariah significan mucho para sus admiradores, quienes tuvieron que esperar un año para volverla a ver en acción sobre el escenario en una época tan especial. En 2017, la cantante canceló varios shows debido a problemas de salud. “Espero que todo mundo esté pasando un maravilloso Thanksgiving con sus seres queridos; ¡es realmente bueno recordar cosas por las que estamos agradecidos!”, escribió en su cuenta. “Como todos, estoy agradecida por mi salud, para lo cual necesitaré un poco más de tiempo para estar bien. Los médicos me han ordenado días extra de descanso para que pueda volar a Nueva York y retomar mi Christmas Tour”. En su publicación, agregó: “Si bien esta noticia me resulta decepcionante de compartir, estoy agradecida por estar en recuperación y por todo el apoyo que he recibido de ustedes, ¡significa mucho para mí! Nos vemos en el escenario, mis amores”.

Este año, en comparación, promete mucho más. Mariah no sólo estará de gira, sino que cuenta con el lanzamiento de su nuevo material musical, Caution. Además, la cantante luce una figura espectacular, que resalta sus curvas, mismas que presume en vestidos ajustados de bajo costo.

Mariah Carey contagia el espíritu navideño a sus hijos

Ahora que sus mellizos ya no son unos bebés, la cantante comparte con ellos el glamour y las experiencias que le brinda su profesión. Rocco y Monroe, fruto de su pasada relación con Nick Cannon, acompañan a mamá en sus viajes por el mundo. Los pequeños recién estuvieron en Taiwán, en donde no sólo conocieron los lugares más interesantes, sino que también pasaron un momento muy entretenido junto a Mariah.

Carey y sus hijos se convirtieron en chefs por un día y junto a un especialista de la cocina, los tres se divirtieron de lo lindo a la hora de la cena. "¡Estamos haciendo dumplings en Tapei!", explicó Mariah en una serie de videos en los que muestra su lado más maternal. "Estamos preparando... creo que son dumplings. ¿Qué son?", preguntó a una de sus asistentes. "Postre de repollo", dijo segura mientras sus hijos acertaban en la receta. Después de unos minutos, los pequeños estaban listos para cenar y, en medio de la mesa, encontraron su creación culinaria, que cuando vieron no podían creer que era la que ellos habían preparado.

