Thalía fue una de las artistas más esperadas en la entrega de los Latin Grammys Awards 2018 que se celebran en los MGM Grand de Las Vegas. La cantante fue la encargada de presentar uno de los premios más importantes de la ceremonia. “Esta noche estos son los viajes inolvidables que están nominados en la categoría álbum del año”, expresó la bella mexicana al subir al escenario enfundada en un impresionante vestido vaporoso en tono dorado, con gran apertura en la pierna, que la hacía lucir como una diosa.

En la codiciada categoría se encontraban Pablo Alborán, J Balvin, Chico Buarque, Jorge Drexler, El David Aguilar, Kany García, Natalia Lafourcade, Luis Miguel, Monsieur Periné y Rozalén. Al abrir el sobre con el nombre del premiado, Thalía no pudo contener la emoción. “Y el Latin Grammy es para Luis Miguel”, gritó la interprete de “No me acuerdo” con gran emoción. “Viva México” y prosiguió con su discurso como presentadora para luego revelar que el ‘Sol de México’ por desgracia no se encontraba para recibir su gramófono.

El publicó molestó cierta molestia al saber que el cantante que acababa de ganar dicha categoría con su disco “¡México por siempre!" no estaba en la ceremonia pero la también actriz tomó rápidamente control de la situación y aseguró con un tono muy simpático y coqueto “me voy a encargar de entregárselo personalmente”.

La amistad entre Thalía y Luis Miguel es una de las más lindas del medio del espectáculo, ambos se conocieron cuando eran muy jóvenes, se les relacionó sentimentalmente, y hasta posaron juntos para una portada de revista. Y una vez más la también empresaria demostró que sigue siendo muy cercana al cantante y que se alegra enormemente por sus éxitos.