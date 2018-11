Adivina quién fue la famosa que sorprendió a Yuri al arreglar su maquillaje

Los Latin Grammys fueron el escenario perfecto para el encuentro de dos grandes estrellas: Yuri y Thalía. Curiosamente, ambas coincidieron en la 19° entrega de los premios y no perdieron la oportunidad de saludarse, pero este encuentro fue algo más que un amigable saludo, sino que se trató de una asesoría exprés de tips de belleza de mexicana a mexicana.

En plena alfombra roja, Thalía –vestida en un increíble traje negro de tul con detalles en brillantes dorados –se acercó a Yuri. Ambas se saludaron con una gran naturalidad como de viejas amigas y la intérprete de No Me Acuerdo notó algo en el rostro de su colega, quien desfiló por la red carpet con un espectacular modelo del diseñador libanés Charbel Zoe. Como si no estuvieran frente a decenas de medios y una veintena de cámaras, Thalía le ayudó a Yuri a arreglar su maquillaje, pues al parecer ‘La Jarocha’ tenía una ligera imperfección.

Sin dejar de conversar, Thalía tomó el rostro de Yuri entre sus manos e hizo lo suyo: ayudó a Yuri y la sacó de un gran apuro, el cual quizá hubiera sido notorio en las fotografías de la red carpet. Luego de ayudarla con ese pequeño desperfecto, Thalía se despidió y se alejó. En tanto, Yuri únicamente atinó a soltar varias carcajadas frente a las cámaras y siguió atendiendo a los medios con los que se encontraba en entrevista.

Otra gran amiga en la alfombra roja de los Latin Grammys

Ese ameno encuentro con Thalía no fue el único que Yuri tuvo sobre la red carpet. La intérprete de Maldita Primavera también estuvo frente a frente con Laura Pauisni, una de sus mejores amigas. Juntas son toda una explosión de energía, tanto que son conocidas como ‘Las Pericas’. En cuanto se vieron no dejaron de abrazarse y de llamarse la una a la otra ‘Mi Periquita’.

Ambas fueron ‘coaches’ de La Voz México el año pasado, junto con Carlos Vives y Maluma. Su participación en televisión causó revuelo debido a la buena química que tenían en el programa. Parece que esa energía traspasó la televisión y ahora son muy buenas amigas… y de eso no quedó duda, pues en las redes sociales se hicieron virales los videos en los que las dos aparecen conversando como las mejores amigas en plena alfombra roja de los Latin Grammys.