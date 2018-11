Sean 'Diddy' Combs acaba de recibir uno de los golpes más duros de su vida. El rapero, antes conocido como P. Diddy o Puff Daddy, está devastado y en shock tras el fallecimiento de Kim Porter, que fue su novia durante 13 años y madre de sus tres hijos. La modelo y actriz, de 47 años, fue hallada sin vida en su casa en el distrito de Toluca Lake, en el Valle de San Fernando, que se encuentra al sur de California, y confirmaron su muerte a las 11:40 horas. "En este momento, estamos pendientes de la autopsia y no se ha determinado la causa de la muerte", explica el comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Según publica la web TMZ, las autoridades recibieron una llamada que fue realizada desde la casa de Porter a mediodía, informando de que había sufrido un paro cardíaco. Una fuente cercana a la modelo ha confesado al portal de noticias que había estado sufriendo síntomas parecidos a la gripe y que posiblemente tenía neumonía. Otra fuente explica que Kim se había puesto en contacto con su médico el día anterior para decirle que no se encontraba bien. Además, las autoridades están investigando un viaje hizo recientemente a África para no descartar la posibilidad de que hubiera contraído allí alguna enfermedad o virus.

Todavía no han trascendido más datos oficiales al respecto, pero varios medios norteamericanos afirman que, en los primeros registros que han realizado dentro de la casa de la modelo, no se han encontrado sustancias ilegales y han informado de que el forense también realizará pruebas de toxicología para determinar el motivo de su fallecimiento. "Diddy está devastado y conmocionado. Kim y él eran muy amigos y criaban juntos a sus hijos, a pesar de que su relación no funcionó", ha dicho una fuente a la revista People. "Todavía eran una familia", ha añadido.

Diddy y Kim estuvieron juntos durante más de una década, aunque su romance tuvo muchas idas y venidas. La pareja comenzó a salir en el año 1994 y se separaron por última vez en 2007. En 1998, Combs y Porter dieron la bienvenida a su primer hijo en común, al que decidieron ponerle el nombre de Christian Casey Combs. Nueve años después, la modelo dio a luz a las gemelas D'Lila Star y Jessie James Combs. Además, también tenía un hijo mayor, Quincy Brown, de 27 años (fruto de una relación anterior que tuvo con el productor musical Al B. Sure), al que Combs cuidó como su fuera suyo desde que era muy pequeño.

Como decimos, a pesar de que pusieron punto y final a su relación, se mantuvieron unidos por el bien de sus hijos y el rapero siempre ha tenido palabras de cariño y admiración hacia Kim. "Las madres de mis hijos son mis mejores amigas. Me quito el sombrero ante ellas", dijo en una ocasión en una entrevista con People. "Sean y yo tenemos un vínculo, una amistad. Somos amigos. Soy la persona a la que puede contarle sus pensamientos más íntimos y él es esa persona para mí. Todavía me llama todos los días y hablamos. No hay mala relación, nada de eso... Tenemos tres hijos juntos, así que eso no es una opción", dijo Porter a Essence en diciembre de 2009.

En las últimas horas, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios lamentando el repentino fallecimiento de Kim Porter y son muchos los que se han quedado en shock tras conocer la noticia. Innumerables rostros conocidos han recurrido a sus redes sociales para darle el pésame a la familia y dedicarle palabras llenas de cariño a la modelo. Es el caso de la cantante Rihanna, que ha mostrado su tristeza con este mensaje. "Esto es muy fuerte. Tengo el corazón roto por este hombre. Hemos perdido a alguien de verdad, hermosa por dentro y por fuera. Muchos van a sufrir por esto, aunque algunos ni siquiera sabrán por qué... pero todo el mundo entero fue honrado con la vitalidad de tu espíritu. Mis más sentidas condolencias a los que tuvieron la bendición de conocerla y amarla. ¡Qué alma tan especial! Esto ni siquiera parece real. ¡Que Dios consuele y proteja a sus hijos y seres queridos! RIP @ladykp", ha escrito la artista en su cuenta de Instagram junto a varias fotos de Kim y su familia.