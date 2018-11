¡El talento viene de familia! En la dinastía de los Derbez ha surgido una nueva estrella de la comedia. Estamos hablando de la pequeña Aitana, quien, con toda la gracia y simpatía de su edad, imitó por primera vez uno de los personajes más célebres de su papá, Eugenio Derbez. A través de las redes sociales, el orgulloso padre compartió un video en el que aparece la menor de sus hijos haciendo los mismos gestos que ‘Aarón Abasolo’, al que ubicamos mejor por su célebre frase “Pregúntame, caon… pregúntame”.

En su cuenta de Instagram, Eugenio publicó un video de Aitana diciendo: "Pregúntame, caon… pregúntame”. A la divertida imitación de su hija, el también productor agregó un clip corto del sketch de ‘Aarón Abasolo’, en el que también actúan otros de sus dos hijos, Vadhir, como todo un niño juguetón, y Aislinn, en sus años de adolescencia. En ese sketch también aparece la madre de Eugenio, la primera actriz Silvia Derbez y su sobrina.

En el video se escucha la voz de Eugenio asesorando a su hija, quien sigue al pie de la letra sus instrucciones y repite la cómica frase del personaje. El actor de 57 años está fascinado con su hijita y no puede parar de reír. Luego de grabarla, voltea la cámara y viendo directamente hacia ella dice: "Primera vez en la vida que lo hace".

Eugenio compartió el video con la siguiente descripción, en el que deja ver lo divertido que estaba por el ingenio de su hija: “¡Qué tal este video de Aitana imitándome por primera vez! Y hoy que es #TBT (throwback Thursday) decidí pegarle un video que hice hace años con mi mamá, mis hijos y mi sobrina. (Si en ese entonces Aitana ya hubiera nacido, seguro también hubiera participado)”.

Con esta divertida imitación, Aitana deja claro que pudo haber pertenecido a la familia de los ‘Abasolo’ y que por sus venas corre un gran carisma, gracias a la familia de su papá y a la de su mamá, Alessandra Rosaldo.

Desde finales de este verano, Eugenio, Alessandra y Aitana se trasladaron a Australia, debido al trabajo del actor y productor. La vida de esta pequeña ha dado un giro de 180° y a través de sus redes sociales han compartido las innumerables aventuras que han vivido en el lejano continente de Oceanía. Fascinada por el arduo trabajo de su esposo, Alessandra Rosaldo compartió en su Instagram una fotografía en la que deja ver lo impresionada que está por los proyectos animados que su marido tiene en cartelera. En la imagen, la cantante aparece junto a un inmenso poster de cine en el que el actor aparece personificado como El Cascanueces para el filme The Nutcracker and the Four Realms.

Alessandra acompañó la foto con el siguiente mensaje, en el que expresa lo orgullosa que está por el padre de su hija: "¡OMG! Estás en todas partes, Eugenio Derbez. Ver tu cara anunciada en las salas de cine mexicanas y estadounidenses ya me parece normal, ¿pero venir a encontrarte en los cines de Gold Coast, Australia? Como diría Aislinn Derbez, 'ya la hiciste'", escribió la cantante junto a una fotografía en la que ella y su hija se muestran impresionadas por ver a Eugenio en el cine. "Me llena de orgullo y emoción saber que formas parte de dos grandes proyectos... O sea, ¿qué sigue? ¿Ahora a qué parte del mundo nos vas a llevar? No es queja, amo nuestra vida juntos, amo seguirte a todos lados y amo ser tu esposa. ¡Felicidades, amor! Y que sigas abriendo camino para todos los que vamos detrás", concluyó.