La actriz Emilia Clarke, que interpreta a Khalessi o madre de dragones en la serie Juego de Tronos, ha sido fotografiada en actitud cariñosa junto a un apuesto joven paseando por las calles de California. Charlie McDowell, escritor y director de cine de 35 años, es la persona que ha conseguido poner el broche de oro a un año perfecto en el terreno profesional para la intérprete, que ha filmado ya la que será la última temporada de la serie que le ha catapultado internacionalmente.

Conocido por la película The one I love, McDowell es hijo del actor Malcolm McDowell (protagonista de La naranja mecánica) y la oscarizada actriz Mary Steenburgen. La protagonista de la afamada serie de HBO no es la primera pareja conocida del director, que estuvo saliendo del 2010 all 2016 con la también actriz Ronney Mara.

Cogidos de la cintura y besándose, la pareja no se esconde y disfruta de su relación sin miedo a ser vistos. De hecho, fue en octubre cuando Charlie hizo pública su relación con la actriz al subir una foto en la que aparecen las sombras de ambos en la arena de una playa. "Happy birthday, E.❤️", escribía junto a la instantánea, comentada por decenas de rostros conocidos que se alegraban de la felicidad de ambos.

Con este nueva relación, parece que el amor ha llegado a los Siete Reinos para quedarse. Este 2018 ha sido un año muy importante a nivel personal para algunos de los protagonistas de la exitosa ficción. Kit Harington (Jon Snow) y Rose Leslie (salvaje Grittie) pasaban por el altar en junio de 2018 mientras que la actriz Sophie Turner (Sansa Stark) se comprometia con el cantante Joe Jonas, algo a lo que se une ahora Emily Clarke.