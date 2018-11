Kim Kardashian es una experta en evitar dramas. En abril pasado, como hermana amorosa, la famosa socialité viajó hasta Cleveland para estar junto a Khloé durante el nacimiento de la pequeña True. Esa ocasión marcó la primera vez que se encontró en persona con Tristan Thompson, padre de la bebé y novio de Khloé, tan sólo un par de días después de que varias fotografías del basquetbolista salieran a la luz revelando una infidelidad. Sin embargo, la esposa de Kanye West supo cómo manejar la situación sin poner tenso el ambiente, y en su lugar, se comportó amable con Thompson, aunque se burló de él por sus acciones sin que se diera cuenta.

Kim y Kourtney Kardashian, junto a su mamá Kris Jenner, acompañaron a Khloé en este momento tan especial. Tristan también estuvo en la habitación del hospital en el que nació True y, según se aprecia en un adelanto de la serie Keeping up with the Kardashians, el basquetbolista no soltó la mano de su novia.

Por meses, la reacción de la hermanas Kardashian había sido un misterio y hasta ahora se reveló cómo se comportaron ante la situación que lastimaba a Khloé. Al principio, Kim y Kourtney ignoraban la presencia de Tristan, y fue Khloé quien ayudó a aligerar el ambiente. "¿Se van a saludar o no?", preguntó la también presentadora de Revenge Body.

Un poco nervioso, Tristan saludó a Kim y hasta la abrazó, pero la empresaria de KKW Beauty, a sus espaldas, hizo señas de amenaza, como si tratara de cortarle el cuello por los rumores que en ese momento estaban más fuertes que nunca. "La vibra en el cuarto está calmada. Creí que habría más tensión. Por mucho que quisiera estallar, no creo que sea momento. Así que lo voy a mantener lindo, no debo tener mucha interacción, sólo quiero estar aquí por ella", dijo Kim sincera. Poco después, se reveló un video del reality en el que se puede escuchar a Kim revelar sus verdaderos sentimientos. “Tienen otro video (de infidelidad) de él. Lo dejé de seguir. Lo odio. Qué pena, pero no lo siento”, dice muy enojada.

Khloé Kardashian en el momento más feliz de su vida, y el más complicado de su relación

Khloé Kardashian estaba lista para recibir a la cigüeña. Días antes de la llegada de su hija True, la socialité viajó de Los Ángeles a Cleveland para estar junto a su novio. Lo que nadie imaginaba era que la llegada de la bebé se opacaría, por un momento, por varias fotografías de Tristan junto a otras dos mujeres en actitud comprometedora.

Khloé optó por no hacer comentarios al respecto y mantuvo el silencio en sus publicaciones en las redes sociales. En cambio, su reacción completa fue captada por las cámaras del reality que hizo famosa a su familia. "Tengo que controlar lo que puedo controlar", dice Khloé con sentimientos encontrados mientras estaba en labor de parto. True nació el 12 de abril pasado, y meses después, sus padres parecen haber arreglado las diferencias. Incluso, la pareja ha salido de viaje junta y se mantiene unida a pesar de las complicaciones que vivieron meses atrás.

