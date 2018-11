Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa, lanza su primer single

Por las venas de Sebastián Llosa corre sangre de artista. Su padre, Lucho Llosa, es uno de los directores y productores de cine más prestigiosos de Perú (ha trabajado con estrellas como Isabella Rossellini, Jennifer Lopez, Sharon Stone o Sandra Bullock). Su madre es Roxana Valdivieso, una de las cantantes y compositoras más populares del país andino. Y su tío es Mario Vargas Llosa, el escritor y pensador más importante de Hispanoamérica.

Sin embargo, Sebastián tardó en animarse a probar suerte en el mundo creativo. Estudió Economía en la prestigiosa Universidad de Yale, en Estados Unidos, con la intención de dedicarse al mundo de los negocios y las finanzas. Pero tras graduarse se dio cuenta de que solo era feliz cantando. Entonces, se mudó a California, donde comenzó a desarrollar su carrera como artista. A finales de 2016, con 24 años, publicó su primer sencillo en inglés y hasta ahora solo componía en ese idioma (es bilingüe ya que estudió en el Colegio Americano de Lima y creció entre Perú y Estados Unidos).

Ahora, Sebastián da un paso importante en su carrera. El próximo 7 de diciembre, lanzará su primer sencillo en español, que se titula Esa boca. Estará disponible en todas las plataformas online. Según ha podido saber ¡HOLA!, lo grabó en Perú, y luego lo mezcló y masterizó entre Los Ángeles y Nueva York. Es una canción pop, pero con influencias de reggaetón, que promete ser un éxito en su país natal y en otros mercados de habla hispana.

El primer hit de Sebastián fue la canción Let me go, que interpretó a dúo con la famosa actriz limeña Stephanie Cayo. Con su impronta electro-pop, ese tema se convirtió en un éxito en las radios y plataformas online de Perú y México en 2016. El año pasado dio su primer concierto, en el marco de una gala benéfica en Lima. Siempre le han encantado los grandes cantantes: Frank Sinatra, Aretha Franklin, Nat King Cole. También creció escuchando rock clásico: The Beatles, Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin. Pero ahora ha dado un giro al pop con influencias latinas, uno de los géneros musicales más populares del momento.

Su madre, Roxana Valdivieso, ha sido una sus grandes maestras. Ella fue quien le alentó a seguir sus pasos en la música y es la primera que escucha sus composiciones y con quien intercambia ideas. Pero toda la familia Llosa es muy artística y apoya al cantante. “Están en el arte y a todos les va muy bien”, reconoció Sebastián al diario ABC en 2016. “Qué suerte la mía de haber podido crecer con alguien tan brillante como mi tío Mario, me siento muy orgulloso de él. Él influenciado mucho en como yo veo las cosas. Supongo que todos estamos en el ‘negocio’ de contar historias”, explicó entonces.

El próximo 7 de diciembre podremos escuchar la nueva historia de Sebastián.