Es la debilidad de su padre, y viendo los pequeños detalles que la pequeña Harper Seven tiene con el exfutbolista británico, no es de extrañar. Tanto ella como sus hermanos, están acostumbrados a que sus archiconocidos padres viajen a menudo por motivos profesionales, aunque los lazos que les unen son tan fuertes, que cuando uno de ellos tiene que marcharse es inevitable sentir su ausencia. Hace unos días, David Beckham puso rumbo a Chengdú, China, donde actualmente se encuentra cumpliendo con las obligaciones de su agenda. Junto a las palabras "off again" (fuera otra vez), el inglés quiso compartir con sus más de 52 millones de seguidores un post a través de sus 'stories' de Instagram, en el que se podía ver su maleta dentro del avión. Pero su sorpresa no llegó hasta que el sir aterrizó en el país oriental.

Al abrir su equipaje, David encontró una dulce muestra de cariño de la benjamina de la familia, que quiso obsequiar a su padre con un paquete de snacks rellenos de chocolate y una nota muy especial. "Que tengas un vuelo seguro. Te quiere, Harper", escribía la niña en un trozo de papel pegado con celo al paquete de galletitas mientras añadía: "Ya te echo de menos, disfruta de tus palitos". Recordándole de nuevo lo mucho que le quiere, Harper terminó su dedicatoria diciéndole que ya tenía lista su "tarjeta de felicitación navideña" y firmó con un pequeño dibujo de ellos mismos sobre los que pintó las iniciales de sus nombres.

Desde que naciera, Harper ha sido la reina indiscutible de la casa de los Beckham. A diferencia de sus hermanos, la pequeña aún no tiene redes sociales, sin embargo, las tiernas publicaciones que realizan David y Victoria en sus respectivos perfiles le han valido para hacerse con un auténtico 'ejército' de 'followers'. Cada imagen o vídeo que comparten de ella acumula rápidamente millones de 'likes' y comentarios, y sus padres no disimulan sobre quién es su ojito derecho. Especialmente el exfutbolista, quien, a principios de julio, realizó a la pequeña Harper una dedicatoria muy 'especial' por su séptimo cumpleaños: "Qué podría decir de mi pequeña princesa aparte de que es perfecta en todos los sentidos. Harper Seven ha cumplido 7. ¡¡Feliz cumpleaños a mi chica grande!! Esta pequeña es adorada por sus hermanos mayores, por su madre y, especialmente, por su padre… mi pequeña y especial niña ♥ Me hace sonreír todos y cada uno de los días".