Como muchas celebridades, Alejandra Espinoza ya está en Las Vegas lista para la entrega de los Latin Grammy este 15 de noviembre. La presentadora y ex reina de belleza aterrizó el martes por la tarde junto a su hijo Matteo, pero a su llegada a Nevada, se encontró con un inconveniente. "¿Qué creen que me pasó ayer? Pues llego al aeropuerto y American Airlines me perdió mi maleta. ¡Qué bonito!", contó en sus Instagram Stories. La también conductora de Nuestra Belleza Latina, aprovechó para compartir esta experiencia con sus seguidores, a quienes les reveló la situación que podría traducirse en un fashion emergency, pues se quedó sin algunas de las prendas que pensaba usar en este viaje. "Hasta la fecha no tenemos ropa. O sea, yo sí tengo mi maleta, pero la que no llegó fue la maleta del vestido, de la ropa que me tenía que poner hoy", dijo en uno de sus videos.

Aún un poco molesta por la situación, Alejandra detalló lo que le dijeron en la aerolínea cuando preguntó cuándo llegaba su equipaje. "No, pues no podemos decirte. Es información que no tenemos", relató. La presentadora de televisión agregó que después de preguntar por su maleta, los encargados le dieron un cepillo y pasta dental, algo que no le agradó del todo. "Porque, seguramente, yo me voy a vestir con un cepillo de dientes y con una pasta, ¿no?", continuó.

A pesar del inconveniente que tuvo en su viaje, Alejandra recuperó su buen humor con las actividades que también documentó en su cuenta de Instagram. Más contenta y sonriente, la originaria de Tijuana, México, reportó que ya había llegado al estado que este miércoles se llenará de celebridades latinas. "Buenos días por la mañana. Hay un solazo y un frío. Ya estoy en Las Vegas lista para comenzar mi día", dijo. Y aunque le hizo falta una maleta con su ropa de gala, apareció con mucho estilo en la Ciudad del Pecado. La conductora llevó una falda negra de piel combinada con botas por encima de la rodilla y un top negro de manga larga y cuello alto. Sobre la solución para reemplazar el vestuario que tenía en mente para aparecer frente a las cámaras de televisión, Espinoza no ha hecho comentarios al respecto, aunque seguro tiene un as bajo la manga.

Alejandra Espinoza, una agenda llena de trabajo y mucho estilo

Alejandra Espinoza está imparable. Un día se encuentra en Miami y al otro en un estado diferente para cumplir con los compromisos de su agenda laboral. Después de la ceremonia de los Latin Grammy, la ex reina de belleza regresará a su hogar para estar lista el domingo desde muy temprano, cuando de nuevo aparecerá frente a las cámaras para conducir una nueva gala del reality Nuestra Belleza Latina.

Es justo en ese show en el que Alejandra se ha lucido con sus looks, que cada semana siguen la regla de su propio estilo con cortes asimétricos y escotes profundos. Los outfits no son lo único que lleva impregnado el toque personal de Alejandra, también su melena, que para esta presentación semanal eligió llevar en estilo bob, al que da un estilo distinto con ondas ligeramente marcadas.

