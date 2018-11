Raúl de Molina vivió horas de angustia al no saber nada de un amigo suyo, atrapado por los incendios

Los incendios en el estado de California han devastado más de 45 mil hectáreas de bosque y pastizales y han dejado un saldo de 44 víctimas mortales al momento, además de haber arrasado con miles de construcciones y residencias. Miles de personas han sido desplazadas y otras más lo han perdido todo en ‘un abrir y cerrar de ojos’, como el actor Gerard Butler y la cantante Miley Cyrus. Esta tragedia ha tocado el corazón de Raúl de Molina, pues uno de sus mejores amigos no desalojó su hogar cuando las autoridades lo indicaron.

El presentador de El Gordo y la Flaca (Univision) publicó un video en sus redes sociales en el que compartió que, hace menos de una semana estaba con su amigo Phil Ramey disfrutando de un festín en su casa en Malibú. Desafortunadamente, el pasado viernes comenzaron a darse una serie de incendios, amenazando todo a su paso, incluida el área donde Phil tiene su casa.

Raúl detalló que la familia de Ramey había logrado evacuar, pero que él había decidido quedarse a cuidar de su hogar tratando de alejar las llamas. Raúl detalló en una transmisión en vivo en su programa que por suerte, Phil logró salvar su hogar gracias a que una pipa con agua llegó hasta su hogar, pero la incertidumbre sobre su estado mantuvo en vilo a sus amigos y failiares por tres días, en los que luchó por proteger su residencia de las llamas.

“Este video no es por la comida que ven si no por algo que no me deja dormir durante estos últimos días. El miércoles en la tarde uno de mis mejores amigos me preparó una comida espectacular en su casa de Malibú, él es Phil Ramey, de quien no he sabido más hasta hace unos minutos que su esposa me llamó”, se lee en la descripción del video del también paparazzi. “Hasta ahora la mayoría de las casas alrededor de él se quemaron, pero él se quedó echándole agua a su techo y a toda su propiedad. Su familia evacuó, pero él no lo hizo protegiendo su casa que tiene una de las mejores vistas en el mundo. Esperamos que todo salga bien”, finalizó.

Hace unos días, la producción de El Gordo y la Flaca se trasladó a Los Ángeles para hacer una serie de transmisiones especiales por el aniversario 20° del show. Aprovechando su estadía en la Costa Oeste del país, Raúl se encontró con algunos de sus más entrañables amigos y visitó a Phil, en su casa en Malibú, acompañado de su esposa Millie. Ninguno de ellos imaginó que casi una semana después, enfrentarían uno de los peores desastres en la historia de los Estados Unidos.

Raúl detalló que en la zona donde vive su amigo, se quemaron 17 de 23 casas, y que Phil tuvo que ser llevado al hospital debido a la severa tos que tenía como consecuencia del humo que inhaló.

Otras celebs que han padecido el fuego

Los incendios, activos desde el pasado viernes, han afectado a miles de habitantes del estado de California, incluso estrellas de talla internacional lo han perdido todo. Gerard Butler, actor de películas como 300 o Misión Submarino compartió en sus redes sociales una imagen de lo que quedó de su casa en Malibú. Lady Gaga, Guillermo de Toro y Kim Kardashian han tenido que desalojar sus residencias, mientras que las casas de Miley Cyrus y Robin Thicke fueron arrasadas por el fuego.